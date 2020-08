Starkow

Eine Gruppe von Viertklässlern der Ahrenshäger Grundschule hat sich an einem im Pfarrgarten Starkow aufgebauten Stand versammelt. Hier begrüßt Ines Martin die Kinder. Sie ist am Deutschen Meeresmuseum Stralsund als Kuratorin für Krebse und Botanik tätig. Die Diplombiologin zeigt den Mädchen und Jungen unter anderem einen präparierten Hummer.

„Letzterer ist der große Bruder vom Flusskrebs und kommt aus dem Meer“, erzählt sie. Und dann wird es richtig spannend, die Kinder bekommen einen lebendigen amerikanischen Flusskrebs zu sehen. Der wurde zuvor in der Barthe mit einer Reuse gefangen.

Bachflohkrebse und Schnecken im Kescher

„Wem es von euch ebenfalls gelingt, einen Flusskrebs zu fangen, der bekommt einen Preis“, so Ines Martin. Also ab zur Barthe. Hier steigen jeweils zwei Kinder eine Treppe zum Fluss hinunter, in der Hand einen Kescher. Zwar klappt es dann mit dem Einfangen von Flusskrebsen nicht, aber immerhin können die Kinder Bachflohkrebse, Schnecken und Wasserasseln aus dem Wasser holen. Die werden ausgiebig beguckt, später dann geht es für sie wieder zurück ins nasse Element.

An weiteren Stationen, die im Pfarrgarten Starkow im Rahmen von zwei Projekttagen aufgebaut worden waren, konnte gemalt werden und erhielten die Kinder von einem Imker Einblicke in die Welt der Bienen. Außerdem erfuhren sie vieles über die Pflanzen und Bäume des Pfarrgartens. Die Projekttage fanden am Dienstag für die Klassenstufen 1 und 2 und am Mittwoch für die Klassenstufen 3 und 4 statt. Möglich wurde das durch die Unterstützung des Rotary-Clubs Ribnitz-Damgarten.

Verein Backstein – Geist und Garten gab Unterstützung

Rotary-Past-Präsidentin Ute Harrje: „Eines der Ziele unseres Clubs ist es, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Deshalb war es für uns selbstverständlich, auf die Anfrage des Schulfördervereins der Recknitz-Grundschule Ahrenshagen positiv zu reagieren. Sie baten um Unterstützung bei der Finanzierung des unterrichtsergänzenden Angebots ‚Tiere und Pflanzen am und im Gewässer‘, bei dem es um die Entwicklung von Neugier, Neigungen und Interessen im Umweltbereich sowie nachhaltigen Umwelt- und Naturschutz geht.

Gemeinsam entwickelten wir ein Projekt, das noch ein bisschen darüber hinausging. Neben dem wöchentlichen Angebot für interessierte Schülerinnen und Schüler sollten alle Kinder einbezogen und für diese Inhalte begeistert werden. Deshalb planten wir zusätzlich eine Exkursion nach Starkow, bei der durch den dortigen Verein Backstein - Geist und Garten auf dem Gelände des Vereins am Ufer der Barthe vier Stationen eingerichtet wurden.“

Alle Schülerinnen und Schüler der Recknitz-Grundschule Ahrenshagen konnten an diesen Projekttagen teilnehmen, weil der Transport mit Bussen finanziert werden konnte. Da die Größe dieses Projektes allerdings die Fördermöglichkeiten des Rotary-Clubs überstieg, wandte sich dieser an die Europa Möbel-Umweltstiftung und erhielt Fördergelder in Höhe von 4898 Euro. „Damit konnte das Jahresvorhaben einschließlich der Anschaffung notwendiger Materialien durch die Schule realisiert werden“, berichtet Ute Harrje abschließend.

