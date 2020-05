Start mit Hanfschläuchen und ledernen Eimern

Ribnitz-Damgarten

Es hätte so schön, so feierlich sein sollen. 125 Jahre alt wird man schließlich nur einmal. Ein Empfang am Montag mit allen Kameradinnen und Kameraden sowie geladenen Gästen wie dem Landrat oder dem Innenminister, am Samstag ein großes Fest in der Barther Straße in Damgarten mit großem Umzug, Technikschau und buntem Programm. Die Straße sollte eigens für das große Fest gesperrt werden. „Das wäre der Plan gewesen. Wir hätten gerne mit unseren Gästen gefeiert“, sagt Dirk Scholwin von der Damgartener Feuerwehr. Doch aus den bekannten Gründen wird aus den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Damgartener Feuerwehr in diesem Jahr nichts.

„Das ist natürlich sehr traurig. Aber während der Vorbereitungen war irgendwann klar, dass es keinen Sinn macht“, sagt Dirk Scholwin. Die Corona-Krise und ihre Folgen. Stattdessen werden die Kameraden der Damgartener Feuerwehr am Montag nun unter sich und unter Beachtung von Hygiene- und Abstandsregeln zusammenkommen, um auf den Geburtstag ihrer Feuerwehr das Glas zu heben.

Aufgeschoben statt aufgehoben

Für die Vorbereitung des Geburtstagsfestes wurde eigens eine Arbeitsgruppe gegründet. Auch waren bereits Sponsorengelder von Unternehmen der Stadt eingeworben worden. „Die Planung und das Geld sind nicht verloren“, versichert Dirk Scholwin. Der 125. Geburtstag der Damgartener Wehr wird nun ganz einfach im nächsten Jahr, also im 126. Jahr des Bestehens gefeiert. Und spätestens dann erhalten die Gäste einen Einblick in die bewegte Geschichte des Brandschutzes in Damgarten.

Dirk Scholwin (v.l.), Oliver Rybicki und Christian Scholwin mit der Chronik der Damgartener Feuerwehr. Quelle: Robert Niemeyer

Und diese Geschichte begann am 25. Mai 1895 eher spärlich – zumindest im Vergleich zur heutigen Ausstattung der Feuerwehr. Die Auflistung der Gerätschaften der Damgartener Brandschützer: Eine große Feuerspritze, drei lederne und hanfene Schläuche, eine kleine Feuerspritze mit drei hanfenen Schläuchen, 18 lederne Feuereimer, eine blecherne Schmierbüchse, neun Feuerhaken, sieben Leitern und zwölf Wasserbottiche auf Kufen. „Einen richtigen Standort wie heute gab es damals nicht, nur eine Garage“, weiß Dirk Scholwin.

Spritzenhaus 1902 eingeweiht

Das änderte sich 14 Jahre später. Einer der wichtigsten Entwicklungsschritte der Damgartener Feuerwehr war die Einweihung des Spritzenhauses am 23. Mai 1909, genau an der Stelle in der Barther Straße, an der noch heute die Damgartener Feuerwehr ihr Gerätehaus hat. Das Gebäude wurde im Laufe der Jahre mehrfach umgebaut, zuletzt 1991/92. Ein kleiner Teil des Baus aus dem Jahr 1909 blieb jedoch erhalten und wird noch heute genutzt.

Das 1909 eingeweihte Spritzenhaus der Damgartener Feuerwehr. Quelle: Chronik der Damgartener Feuerwehr

Erstaunlicherweise sei gerade die Anfangszeit der Wehr sehr gut dokumentiert. Es existieren sogar Fotos der ersten freiwilligen Feuerwehrmänner Damgartens sowie auch von der Feuerspritze. Ein gewisser Bürgermeister Ehrhardt war der erste Vorsitzende des Vereins der freiwilligen Feuerwehr. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Damgartener Feuerwehr eine von 99 Feuerwehren im Pommerschen Feuerwehrverband.

Älteste Freiwillige Feuerwehr Deutschlands Um den Titel älteste Freiwillige Feuerwehr Deutschlands streiten sich drei Standorte. 1811 wurde die Feuerwehr Saarlouis ( Saarland) gegründet. Da Saarlouis seinerzeit jedoch zu Frankreich gehörte, wird darüber debattiert, ob die Feuerwehr tatsächlich eine deutsche Feuerwehr ist. Gleiches gilt für die Feuerwehr Alzey ( Rheinland-Pfalz), die 1799 erstmals schriftlich erwähnt wurde. Als erste explizit mit dem Titel „ Freiwillige Feuerwehr“ wurde die Freiwillige Feuerwehr Meißen (Sachsen) im Jahre 1841 gegründet. Die Ribnitzer Feuerwehr wurde 1875 gegründet.

Womöglich aufgrund eines Brandes im Damgartener Archiv, aber auch bedingt durch die beiden Weltkriege sind einige Jahre kaum dokumentiert. Bekannt ist aber beispielsweise, dass die Damgartener Wehr 1942 unter anderem in Rostock bei der Brandbekämpfung nach Bombardierungen half.

„Wichtige Zeitpunkte sind immer auch mit der Technik verbunden. Große Ereignisse sind immer neue Fahrzeuge“, sagt Dirk Scholwin. Das erste Löschfahrzeug nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Pkw amerikanischen Typs. Es folgte ein Löschfahrzeug „15 Magirus“, das defekt aus einem Graben geborgen wurde und zunächst umfangreich instand gesetzt werden musste.

Trennung wegen Nutzlosigkeit

Kurios mutet die Episode des Zusammenschlusses der Ribnitzer und der Damgartener Feuerwehr an. 1950 fusionierten die beiden Stadtteile. Zehn Jahre später wurden die Feuerwehren zusammengeschlossen. „Wegen Nutzlosigkeit wurde dieser Zusammenschluss 1962 wieder aufgehoben“, berichtet Christian Scholwin, stellvertretender Zugführer, aus der Chronik der Damgartener Feuerwehr.

Das erste Löschfahrzeug der Damgartener Feuerwehr, ein amerikanischer Pkw. Quelle: Chronik der Damgartener Feuerwehr

Erst nach der Wende fanden die Damgartener und die Ribnitzer Feuerwehr wieder zusammen. „Die Stadt Ribnitz-Damgarten wurde als eine Gemeinde mit einer Feuerwehr gesehen. Doch das wurde nie so gelebt“, sagt Dirk Scholwin. Es habe Jahre gedauert, bis sich die Brandschützer aus Ribnitz und Damgarten sowie auch aus Tempel und Klockenhagen als eine gemeinschaftliche Feuerwehr wahrgenommen haben. „Alle vier Standorte haben mehr oder weniger ihr Ding gemacht. Es war ein langer Prozess, so zusammenzuwachsen, wie wir es heute sind“, sagt Oliver Rybicki, Gemeindewehrführer. Doch gerade in den vergangenen Jahren sei eine wirklich gut funktionierende Gemeinschaft entstanden.

Damgartener Kirchenspritze von 1791. 1889 wurde sie erneuert, 1909 an die Stadt übergeben. Quelle: Chronik der Damgartener Feuerwehr

60 Mitglieder hat die Damgartener Feuerwehr heute, 40 davon in der Einsatzabteilung, vier in der Ehrenabteilung und 16 in der Jugendfeuerwehr. „Gerade im Nachwuchs haben wir uns gut entwickelt“, sagt Dirk Scholwin. 64 Mal wurden die Damgartener Brandschützer im vergangenen Jahr zum Einsatz gerufen. Doch auch im sozialen und kulturellen Bereich spielt die Feuerwehr eine wichtige Rolle in dem Stadtteil, beispielsweise bei der Organisation des alljährlichen Badewannenrennens im Damgartener Hafen.

Von Robert Niemeyer