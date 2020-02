Startgeld für stationäres Hospiz in Ribnitz-Damgarten

Prerow

Der Grundstein für den Bau eines stationären Hospizes in Ribnitz-Damgarten wurde in Prerow gelegt. Dort, in der Ostseeklinik, nahmen die erste Vorsitzende des Hospizvereins, Katrin Gräfe, und Koordinatorin Andrea Wagner am Donnerstag eine Spende in Höhe von 500 Euro entgegen. Das Geld soll eigenen Aussagen Katrin Gräfes zufolge Initialzündung für das Hospiz werden. Geplant ist zuallererst die Gründung eines Fördervereins, um das Vorhaben überhaupt auf den Weg bringen zu können. Ein stationäres Hospiz sei derzeit aber nicht mehr als eine Vision.

Mit Direktorin Barbara Landwehr, dem neuen ärztlichen Direktor Ulrich Morlock und dem Chefarzt der Pneumologie war nahezu die Chefetage der Einrichtung angetreten, um das Projekt des Hospizvereins zu starten.

Umfassendere Arbeit

Derzeit existiert in Ribnitz-Damgarten und im Umkreis bis etwa 30 Kilometer nur eine ambulante Hospizarbeit. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins betreuen die Menschen in Krankenhäusern, zu Hause oder auch in Pflegeheimen. Mit einer stationären Einrichtung soll die Arbeit des Hospizvereins noch umfassender werden. So können in einem festen Hospiz todkranke Menschen intensiver palliativmedizinisch behandelt werden.

Allein im vergangenen Jahr haben die Vereinsmitglieder 107 Menschen auf deren letzten Weg begleitet. Insgesamt waren das laut Katrin Gräfe 533 Einsätze von 46 ehrenamtlich tätigen Sterbebegleitern.

Auslastung über 90 Prozent

Zusammen gekommen ist das Geld während einer Weihnachtsaktion in der Klinik. Im Foyer war ein großer Weihnachtswunschbaum aufgestellt. Gegen eine Spende konnten Patienten und Beschäftigte persönliche Wünsche aufschreiben und an den Baum hängen. Da waren dann oftmals Wünsche zur Gesundheit oder „Weltfrieden“ zu lesen, sagte Klinikchefin Barbara Landwehr.

Die Klinik öffnete vor gut 20 Jahren ihre Pforten. Die Einrichtung verfügt über 210 Zimmer, die Auslastung liegt über 90 Prozent, so Barbara Landwehr. Das Durchschnittsalter der Patienten beträgt gut 70 Jahre. In der Ostseeklinik werden Erkrankungen des Bewegungsapparates, der Atemwege und der Haut behandelt.

Von Timo Richter