Startschuss für Barther Wohngebiet

Barth

Mit dem Setzen des ersten Abwasserschachtes wurde am Mittwochvormittag die offizielle Erschließung des Wohngebietes Lerchenweg in Angriff genommen. Anwesend waren neben den verantwortlichen Bauleuten und Planern auch Vertreter des Barther Bauamtes sowie Stadtvertreter Ernst Branse ( CDU), Vorsitzender des Bauausschusses.

„Wir freuen uns, dass es nun endlich so weit ist.“, sagte Ernst Branse. „Vom Beschluss bis zur Ausführungsreife hat es ja mehr als anderthalb Jahre gedauert.“ Zuerst hätte die Klärung baurechtlicher Belange viel Zeit in Anspruch genommen, dann hätte sich auch noch die Abwasserplanung geändert und dementsprechend verzögert. Er rechne mit dem Abschluss der Erschließungsmaßnahme zur Mitte des Jahres 2020.

Mitte Juli Baustartfür die ersten Eigenheime

BaSeCo-Polier Holger Strelow glättet in der Baugrube den Boden für den ersten Abwasserschacht. Quelle: Volker Stephan

Bauleiter Thomas Kröger vom Dettmannsdorfer Tiefbauunternehmen BaSeCo wurde etwas konkreter: „Mitte Juli wollen wir mit der inneren Erschließung innerhalb des Wohngebietes fertig sein, so dass dann für die ersten Eigenheime der Baustart erfolgen könnte. Anschließend gehen wir zur äußeren Erschließung über.“ Dabei handelt es sich um die Anbindung der Ver- und Entsorgungsleitungen sowie der Straße an das vorhandene Netz der Stadt Barth.

Im Rahmen der Erschließung wird der bestehende Lerchenweg weiter in östliche Richtung bis hin zur Zufahrtsstraße des Gewerbegebietes „Am Betonwerk“ fortgeführt; auf seiner nördlichen und südlichen Seite ist durch die Stadt Barth beabsichtigt, auf einer Fläche von rund 21 000 Quadratmetern den Bau von 15 Einzel- und Doppelhäusern zu ermöglichen.

Weitere Wohngebietekurz vor der Erschließung

Auf der Südseite des Weges ist aufgrund der Baugebietstiefe von über 70 Metern eine Bebauung in zweiter Reihe vorgesehen. Dabei werden jeweils zwei Grundstücke über eine gemeinsame Zufahrt erschlossen. Die entstehenden Baugrundstücke im Wohngebiet werden über Größen von etwa 600 bis 1100 Quadratmetern verfügen, womit der aktuellen sowie zukünftig zu erwartenden Nachfragesituation entsprochen werden soll. Kurz vor dem Erschließungsbeginn stehen auch die beiden anderen neuen Eigenheimgebiete „Tannenheim“ und „ Vogelsang“. Alle drei zusammen werden eine Kapazität für circa 50 Eigenheimgrundstücke aufweisen.

„Damit können wir als Stadt endlich wieder den vielen Wünschen nach Baugrundstücken für frei stehende Eigenheime nachkommen“, freute sich der Bauausschussvorsitzende. Allerdings habe das bisherige Grundstücksdefizit am Stadtrand auch eine gute Seite gehabt – die Zahl freier Baulücken in der Innenstadt sei erheblich zurückgegangen.

Noch freieBaugrundstücke

Seinen Angaben nach wären trotz der vielen Voranfragen und Anmeldungen durchaus noch Baugrundstücke in den neuen Wohngebieten zu haben, allerdings müssten Interessenten ihre Anfragen direkt an die LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH richten, die vertraglich mit der Vermarktung der Parzellen beauftragt ist. Die unter der fachlichen Aufsicht des Schweriner Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung stehende LGE arbeitet zwar nicht gewinnorientiert, muss aber wenigstens ihre Unkosten sowie die in die Erschließung investierten Mittel erwirtschaften.

Während einer Bauausschusssitzung Anfang des Jahres 2018, als von Mitarbeitern der LGE die Erschließung der Barther Baugebiete vorgestellt wurde, waren noch wahrscheinliche Quadratmeterpreise in Höhe 100 bis 105 Euro/Quadratmeter genannt worden, die aber mittlerweile überholt sein dürften.

Auskünfte zu Baugrundstücken in Barth erteilt direkt die LGE, Kontaktaufnahme bitte unter: www.lge-mv.de/baugebiete/wohnhausgrundstuecke/wohngebiet-barth-am-lerchenweg

Von Volker Stephan