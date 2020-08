Stefanie Obermayer: „Barth ist bunter geworden“

Barth

Seit 2017 arbeitet Stefanie Obermayer bei der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) der Stadt Barth, seit dem vergangenen Jahr ist sie Prokuristin. „Mir gefällt es in der Stadt und für die Stadt zu arbeiten“, berichtet die Bartherin. „Ich trete in Erscheinung, wenn es Probleme gibt, zum Beispiel, wenn die Miete nicht gezahlt wird. Aber ich freue mich, wenn wir eine einvernehmliche Lösung finden und Probleme gelöst werden können.“

Die 37-Jährige lebt gerne in der kleinen Stadt am Bodden. „In Barth ist sehr viel gemacht worden. Barth ist bunter geworden.“ Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern, die vier und sieben Jahre alt sind. „Wir sind auf Spielplätzen oder in der Natur unterwegs“, berichtet Stefanie Obermayer.

Vor zwei Wochen hat die Familie Einschulung gefeiert. „Die Feier der evangelischen Grundschule war in der Kirche. Dort gab es genug Platz. Es war sehr schön“, berichtet die zweifache Mutter.

Von Anika Wenning