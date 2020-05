Steffi Vollmann aus Ribnitz: „Endlich ist die Zwangspause vorbei“

Ribnitz-Damgarten

Tagesmütter und Tagesväter in MV dürfen ab dem 11. Mai wieder Kinder betreuen. Auf diese Nachricht hat Steffi Vollmann sehnsüchtig gewartet. Am 16. März musste sie ihre Kindertagespflege „Wonneproppen“ in der J.-C.-Peters-Straße 10 in Ribnitz wegen der Corona-Pandemie schließen. „Endlich ist die Zwangspause vorbei. Die kleinen Mäuse haben mir sehr gefehlt“, erzählt die Ribnitzerin.

Während der achtwöchigen Zwangspause habe sie in regelmäßigem Kontakt zu den Eltern gestanden, berichtet die 36-Jährige weiter. Ab Montag wird sie zunächst zwei Kinder betreuen, ein paar Tage später werde dann ein drittes Kind dazukommen. Für die Eltern ist die Betreuung der Kinder in der Tagespflege ebenso wie in Krippen, Kindergärten und Horten kostenfrei.

„Bei drei Kindern soll es eigentlich bleiben. Notfalls bin ich aber bereit ein viertes Kind aufzunehmen, wenn es eine entsprechende Anfrage von Eltern geben sollte“, so Steffi Vollmann abschließend.

Von Edwin Sternkiker