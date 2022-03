Steigende Schülerzahlen: Schule in Zingst soll erweitert werden

Zingst

Die Schule in Zingst platzt aus allen Nähten. Knapp 200 Mädchen und Jungen wurden im Jahr 2019 unterrichtet, drei Jahre später sind es schon an die 240 Schülerinnen und Schüler, die das kleine und große Einmaleins büffeln. Aktuell sind im Grundschulteil annähernd 90 Kinder, im weiterführenden Schulzweig bis Klasse zehn sind derzeit 150 Mädchen und Jungen eingeschult. Und angesichts hoher Einschulungszahlen muss die Schule in dem Seeheilbad ausgebaut werden.

Bürgermeister Christian Zornow (CDU) geht davon aus, dass die nächsten Schuleingangsklassen jeweils zweizügig gebildet werden müssen. Der Zingster Bürgermeister rechnet stabil mit jährlich 36 Schulanfängern. Das Schulgebäude muss in der Folge erweitert werden. „Wir brauchen dringend zusätzliche Unterrichtsräume“, sagt Zornow. Derzeit gibt es außer den normalen Klassenräumen zwei Computerkabinette sowie gut eine Handvoll Fachräume. Angesichts der erwarteten Schülerzahlen reicht die Zahl der Klassenräume nicht aus.

Digitalisierung der Schule ist abgeschlossen

Die Kommune hat die Schule in der jüngsten Vergangenheit auf Vordermann gebracht. So wurden die einzelnen Klassenräume zwischenzeitlich digitalisiert. Über spezielle Zugangspunkte können sich die Kinder mit ihren Tablets in jedem Unterrichtsraum ins Internet einwählen, sämtliche Räume wurden mit einem sogenannten Whiteboard ausgestattet, das einen digitalen Unterricht erst möglich macht. Es existieren mittlerweile zwei modern ausgestattete Computerkabinette. Und es gibt in der Schule „eine gute Ausstattung mit Fachlehrern“, wie es der Zingster Bürgermeister formuliert.

Die anstehenden Aufgaben habe die Kommune „ruhig und sachlich“ abgearbeitet, so Christian Zornow. Nun steht die Erweiterung der Schule auf der Agenda. Im Haushalt des Seeheilbades wurde vorsorglich eine Summe für die Planung eingestellt. Was aber am Ende zu investieren ist, steht derzeit noch in den Sternen. Eine erste Idee ist, den bestehenden Innenhofbereich zwischen den beiden Schulgebäuden zu überdachen und darunter weitere Unterrichtsmöglichkeiten zu schaffen. Geplant werden die Erweiterungsmöglichkeiten jedoch in einem Fachbüro. Außerdem muss die absehbare Entwicklung der Schülerzahlen in Zingst auch in der Schulentwicklungsplanung des Landkreises dokumentiert sein.

Erwartung einer durchgehenden Zweizügigkeit

Den zuletzt sprunghaften Anstieg der Schülerzahlen führt der Zingster Bürgermeister auch auf die Querelen innerhalb der Freien Schule Prerow zurück. Dort gab es in der Vergangenheit Proteste gegen eine nicht ausreichende Versorgung mit qualifizierten Lehrkräften. In der Folge musste die Betreiberin den Oberstufenzweig, der zum Abitur führt, abmelden. Zwischenzeitlich hat sich die Betreiberin auch von der Kindertagesstätte getrennt, die mittlerweile vom Internationalen Bund geführt wird. Im Gespräch war nach der Kündigung des Pachtvertrages des Schulgebäudes durch die Kommune gar ein Neubau der Schule in Born. Diese Pläne sind allerdings vom Tisch.

Christian Zornow blickt nach vorn und sieht dabei eine Zahl von jährlich 36 Schulbeginnern. „Die Schule füllt sich von unten“, sagt der Bürgermeister mit Blick auf die Zahlen. Künftig werde es auch in höheren Klassenstufen immer zwei Klassen geben, anders als jetzt. Darum werden zuallererst allgemeine Klassenräume gebraucht. Aktuell existieren in der Zingster Schule insgesamt 18 Unterrichtsräume – zu wenig, um die künftige Schülergeneration angemessen unterrichten zu können.

Geschwistereffekt hat sich gewandelt

Hat die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Zingst nach den Querelen im benachbarten Prerow merklich zugenommen, gibt es einen weiteren Trend, der für Zulauf in der Zingster Schule sorgt. Der Bürgermeister spricht in diesem Zusammenhang von einer Drehung des Geschwistereffekts. Wurden in der Vergangenheit Kinder in Prerow beschult, fuhren auch die Geschwister in der Regel zum Unterricht in den Nachbarort. Viele Kinder sind zwischenzeitlich nach Zingst gewechselt, in der Folge werden auch Schulbeginnerinnen und -beginner dort angemeldet, die Anmeldezahl bleibt weiterhin hoch.

Noch steckt die Schulerweiterung in den Kinderschuhen. Konkrete Zahlen, etwa zur Planung sind laut Christian Zornow noch nicht verfügbar, weil noch gar nicht klar sei, wie die erforderliche Erweiterung der Schule überhaupt bewerkstelligt werden soll. Klar ist nur, dass zusätzliche Klassenräume geschaffen werden müssen.

