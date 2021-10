Steinwürfe bei Beerdigungen: So schwer hatten es Katholiken in Barth

Barth

Zwei imposante, gemauerte Pfeiler aus Backsteinen künden von einer ehemaligen Toreinfahrt. Doch schon seit längerem ist die große Einfahrt verwaist und mit einer Bretterwand verschlossen. Lediglich eine improvisierte Holztür ermöglicht den Zugang zum Hinterhof. Was den Gast auf diesem Hof erwartet, steht über der Tür geschrieben, mit Pinsel und weißer Farbe: „Eingang zur katholischen Kirche“. Es kündet kein Kreuz vom Gotteshaus. Stattdessen rahmen großflächige Werbeschilder für Lederwaren und Schokolade das Gelände.

Es ist kein verheißungsvoller Anblick, der die gläubigen Katholiken in Barth beim Gang zum Gottesdienst erwartet. Und dabei hat der Behelfsmaler ganz schön hoch gegriffen. Denn auf dem Hinterhof erwartet die Gläubigen keine Kirche, sondern ein zunehmend baufälliges Gebäude, das schon als Tanzsaal und Kornspeicher genutzt worden ist. Groß zwar, aber wie schon der Eingang wenig einladend. Eher ein Provisorium. Dennoch wird dieser Saal ab 1900 für mehrere Jahrzehnte die Heimstatt der Katholiken in Barth.

Anlaufpunkt für katholische Arbeitsmigranten

Die in Barth ansässige katholische Gemeinde ist überschaubar. Unter den etwa 7200 Einwohnern lebten 1902 nur zwölf Familien dieses Glaubens, insgesamt 47 Personen. Darüber hinaus wird die Stadt jedoch alljährlich zum Anlaufpunkt katholischer Arbeitsmigranten. Wie ein Magnet wirken die hiesige Zuckerfabrik und die Jutespinnerei sowie die umliegenden Güter. Zeitweise wohnen bis zu 100 Arbeiter in der Stadt, die bei der Zuckerrübenernte helfen. Aus Mähren kommen über 100 weitere Hilfskräfte für die Spinnerei. Den weitaus größten Teil bilden jedoch die bis zu 1000 polnischen Schnitter auf den Gütern des westlichen Teils des Kreises Franzburg(-Barth), unentbehrliche Saisonarbeiter in der Landwirtschaft. Die Anwesenheit dieser Helfer hat eine Ausweitung der katholischen Seelsorge zur Folge. Vielen ist der Weg nach Stralsund zum Gottesdienst zu weit und zu kostspielig. Sie füllen den Saal in Barth.

Bis Mitte der 1920er Jahre hat sich die Zahl der Katholiken in der Boddenstadt stetig erhöht. Mittlerweile zählt die städtische Gemeinde 200 Mitglieder, mit den umliegenden Orten bis zu 1500 Menschen. Gleichzeitig wird das „Gotteshaus“ immer mehr marode, droht bald einzustürzen. Der Innenraum bleibt allen Bemühungen zum Trotz unwirtlich, wird als „unwürdig“ empfunden: „Über dem sehr ärmlichen Altar befindet sich ein Fensterchen, durch das die Andersgläubigen hineinschauen und eventuell spotten können. Daneben laufen Klosettabflußröhren, die allein im stande sind, jede Andacht zu rauben. Links bildet ein alter, von der Sonne ausgezogener Vorhang die Sakristei. Die Fenster weisen so große Spalten auf, daß sie genügen, die schlechte Luft im Saale ständig zu erneuern. … Bei Regenwetter kommt das Wasser durch die Decke … Der Fußboden wackelt unter den Füßen der Darübergehenden.“

Lange Zeit fehlte Geld für Kirchenbau

Für die Mehrheitsgesellschaft bleiben die Katholiken ein Fremdkörper in der Stadt. Das liegt auch daran, dass der katholische Glauben vorrangig mit den polnischen Wanderarbeitern, dem Fremden in Verbindung gebracht wird. So gehören abschätzige Bemerkungen des einen oder anderen Passanten auf dem Weg in die „Kirche“ schon fast zum Alltag. Selbst vor Steinwürfen während einer katholischen Beerdigung auf dem hiesigen Friedhof wird nicht zurückgeschreckt.

Die Seelsorge in Barth wird von Stralsund aus organisiert. Erst Mitte der 1920er Jahre erlangt die Barther Gemeinde mit der Ankunft des 33-jährigen Pfarrers Albert Willimsky ihre Selbstständigkeit. Am 19. November 1924 feiert er seine erste Messe in Barth. Willimsky bleibt zwei Jahre und setzt in dieser Zeit alles daran, eine katholische Kirche zu bauen, die diesen Namen auch verdient. Allein, es fehlt an Geld.

So reist er nicht nur in seine schlesische Heimat, sondern auch in katholische Hochburgen im Ruhrgebiet und nach Süddeutschland, um Spenden für den Barther Kirchenbau zu sammeln. Veröffentlichungen des Bonifatiuswerkes berichten über die unhaltbaren Zustände in der Boddenstadt und erhöhen die Spendenbereitschaft. Letztlich lohnen alle Mühen. Am 1. Oktober können die Ausschachtungsarbeiten beginnen, am 24. Oktober 1926 wird zur feierlichen Grundsteinlegung eingeladen.

Von Jan Berg