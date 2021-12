Barth

Am Steuerhaus in Barth kehrt keine Ruhe ein. Immer wieder gibt es dort etwas zu werkeln. Ursprünglicher Anlass für die nun aber auf ihr Ende zugehenden Instandsetzungsarbeiten am Steuerhaus auf der Barther Ballastkiste war ein längere Zeit unbemerkt gebliebener und erst im Herbst 2019 entdeckter Rohrbruch im Fundament, der weitreichende Folgen nach sich zog.

Parallel zur Schadensbehebung wurde, weil das Steuerhaus nun mal gesperrt war, auch gleich die Beseitigung einiger altersbedingter Mängel in Angriff genommen. So wurden während der vergangenen Wochen durch die Barther Tischlerei Beilfuß, Inhaber ist Andreas Bartsch, unbrauchbar gewordene Glasscheiben im Obergeschoss ersetzt.

Nur von vier Saugnäpfen gehalten schwebt die 430 Kg schwere Scheibe an ihren Bestimmungsort. Quelle: Volker Stephan

Im Gegensatz zu den alten Scheiben zeichnen sich die neuen durch einen integrierten Sonnenschutz aus, der eine Überhitzung der Räume vermeiden soll. Bisher sorgten aufgeklebte Sonnenschutzfolien mehr schlecht als recht für etwas Linderung bei Sonneneinstrahlung. Schon vor geraumer Zeit waren die meisten Fenster unansehnlich und trübe geworden, weil die Folien zerbröselten und sich in den Zwischenschichten des Isolierglases ein Belag bildete.

Überdimensionale Sonderanfertigung

Routiniert ging am Montagmorgen der Wechsel der letzten Scheibe, einer überdimensionalen Sonderanfertigung aus Spezialglas, vonstatten. Nach siebenstündiger nächtlicher Fahrt war der Lkw der Henze Glas GmbH aus dem Westharz mit der wertvollen Fracht am frühen Morgen am Barther Hafen eingetroffen. Bei Tagesanbruch wurde mit Hilfe des einheimischen Krandienstes Unger zunächst die alte Scheibe ausgebaut und auf den Lkw verladen.

Für den Laien erstaunlich zuverlässig erwies sich die Hebevorrichtung des Krandienstes für Scheiben. Vier kreuzartig angeordnete Saugnäpfe reichten aus, um die 430 Kilogramm schwere Glasplatte sicher an die Montagestelle zu schwenken. Vorher musste Kranführer Steffen Lüth sie jedoch auf der Pier absetzen, um sie aus der Transportlage um 90 Grad zu drehen. Dank des kräftigen Zupackens einiger Mitarbeiter der Tischlerei klappte das tadellos.

Hafenmeister sitzt nun nicht mehr im Treibhaus

Regie bei der Aktion führte Bauleiter Jens Gablowsky von der Tischlerei Beilfuß. Anwesend war mit Martin Petzold auch ein Vertreter der Glas Kausch GmbH, dem Flachglaslieferanten des Barther Handwerksbetriebes. Weil die Scheibenmaße von 2,79 x 3,35 Metern die technologischen Möglichkeiten des Greifswalder Herstellers überstiegen, hatte dieser den Auftrag für die Anfertigung einer XXL-Scheibe aus Sonnenschutz-Isolierglas an Henze Glas weitergegeben. „Die befassen sich ausschließlich mit solchen Überformaten, die andere nicht herstellen können“, erklärte Martin Petzold.

Die eingesetzte Scheibe wird mit Klemmleisten im Rahmen fixiert. Quelle: Volker Stephan

Froh über den Austausch der alten Scheiben ist vor allem Hafenmeister Stephan Wenke, der sein Büro im Obergeschoss des Steuerhauses hat und nun auf ein besseres Raumklima hofft.

Ominöses Leck im Dach des Steuerhauses

Mit dem erfolgreichen Scheibenwechsel wären nun alle Mängel am Steuerhaus beseitigt, ständen nicht ein ominöses Leck des Daches sowie ein nicht lieferbares Teil für die Steuereinheit der Heiztherme als Restpunkte auf dem Plan. „Nach der undichten Stelle haben schon mehrere Firmen vergeblich gesucht“, so Bauamtsleiter Manfred Kubitz auf Nachfrage. Eigentlich müssten zur Identifizierung des Lochs einige Zinkplatten abgenommen werden – ein fast aussichtsloses Unterfangen, da die Platten miteinander verfalzt sind, bedauerte er. „Das Regenwasser rinnt allerdings nur bei bestimmten Windrichtungen und -stärken durch“, schränkte er ein.

Zur endgültigen Instandsetzung der 20 Jahre alten Heiztherme – die Heizkörper im Gebäude wurden bereits modernisiert – kann er gegenwärtig keine Aussage treffen. Wie viele andere Branchen ist nämlich auch der Hersteller der Steuereinheit von der Chipkrise betroffen. Deshalb wurde vorübergehend eine elektrische Notheizung in Betrieb genommen.

Verlängerung der Ballastkiste nach kommender Saison geplant

Manfred Kubitz informierte, dass die Stadt im Ergebnis ihrer Ausschreibung die Planung zur Verlängerung der Ballastkiste an das IWR aus Rostock vergeben hat. „Bis zum kommenden März sollen die Planungsunterlagen für das Genehmigungsverfahren fertig sein. Wenn alle rechtlichen Voraussetzungen geklärt sind, ist das inklusive aller Nebenleistungen 1,04 Millionen Euro teure Vorhaben zu 90 Prozent förderfähig.“ Ziel der Stadt sei ein Baubeginn nach der kommenden Saison sowie die Fertigstellung im April bis Mai 2023.

Von Volker Stephan