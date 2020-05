Barth

Geplant war eine Gedenkveranstaltung mit Angehörigen von ehemaligen Kriegsgefangenen des Stalag Luft I und Häftlingen des KZ-Außenlagers in Barth. Zum 75. Jahrestag der Befreiung wollten mehr als 40 Angehörige, unter anderem aus den USA, Kanada und Großbritannien nach Barth anreisen.

Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde es am Freitag, den 8. Mai, ein sehr stilles Gedenken, bei dem unter anderem der Bürgermeister der Stadt Barth, Friedrich-Carl Hellwig, Pastor Stefan Fricke, Helga Radau von der Dokumentations- und Begegnungsstätte Barth (DOK), Stadtpräsident Erich Kaufhold und sein erster Stellvertreter Mario Galepp Blumen am Sowjetischen Ehrenmal und an der Gedenkstätte Stalag Luft I niederlegten.

Vorbereitungen begannen vor zwei Jahren

„Zwei Jahre Vorbereitung liegen hinter uns. Dass sich dies nun alles zerschlagen hat, ist sehr traurig. Bei der kleinen Gedenkveranstaltung habe ich an alle gedacht und mir vorgestellt, wie schön es wäre, wenn sie jetzt dabei wären“, erklärt Helga Radau am Freitag. Bei ihr seien zahlreiche E-Mails und Briefe der Angehörigen eingegangen, die bedauerten, dass sie nicht anreisen konnten. Zu vielen habe sie schon seit vielen Jahren Kontakt, viele von ihnen habe sie auch bereits persönlich kennengelernt. Dieses Mal sollte es ein ganz besonderes, gemeinsames Treffen der Angehörigen werden.

Geplant war die Anreise für den 7. Mai und die Abreise für den 10. Mai. Für den 8. Mai hatte das DOK gemeinsam mit der Stadt Barth, dem Bibelzentrum, der Kirchengemeinde, dem Ostseeflughafen Stralsund-Barth sowie dem Gymnasialen Schulzentrum Barth ein Programm auf die Beine gestellt.

Umfangreiches Programm geplant

Nach dem Gedenken am Sowjetischen Ehrenmal und einer Feierstunde an der Gedenkstätte Stalag Luft I sollte es eine Gesprächsrunde im Kuppelraum des Gymnasialen Schulzentrums Barth sowie eine Führung durch die Schule geben. Für den Nachmittag stand ein Besuch des Bibelzentrums sowie eine Filmvorführung auf dem Programm. Gezeigt werden sollte der Film „25 Steps“ – die Geschichte zweier ehemaliger Kriegsgefangener aus den USA, die im Stalag Luft I gefangen waren.

Erstmals sollte auch Judy Goldman-Pillinger, die Tochter einer ungarischen Jüdin, die im Herbst 1944 im Alter von 13 Jahren ins KZ-Außenlager nach Barth kam, anreisen. Seit 20 Jahren hat Helga Radau zu ihr Kontakt und nun wollten sich die beiden endlich einmal persönlich kennenlernen.

Emotionaler Brief an Organisatorinnen ins Ausland

Erwartet wurde auch Mark Shore, der Sohn des britischen Leutnants John „Death“ Shore, dem im Oktober 1941 die Flucht aus dem Stalag Luft I durch einen Tunnel gelang. In Sassnitz schmuggelte er sich auf eine Fähre nach Trelleborg und war frei. Mark Shore sollte von Kees van Everdingen begleitet werden, dessen Vater den britischen Flieger nach dessen Absprung aus dem Bomber über Holland bei sich aufnahm.

Der Vorschlag, eine Gedenkveranstaltungen mit Angehörigen zu organisieren, war von Dixie Kline, ihrer Schwester Nitalynn sowie Candy Brown gekommen. „Ich bin sofort darauf angesprungen und fand die Idee super“, berichtet Helga Radau. Die drei Frauen, die selbst Angehörige ehemaliger Gefangener in Barth sind, kümmerten sich mit um die Organisation und unterstützen das Vorhaben tatkräftig. „Herr Hellwig hat einen sehr emotionalen Brief an die drei Frauen geschrieben, mit der Bitte, ihn an alle Teilnehmer, die anreisen wollten, weiterzuleiten“, berichtet Helga Radau.

Treffen soll 2021 nachgeholt werden

Nach der Absage habe für alle Beteiligten festgestanden, dass das Treffen im kommenden Jahr nachgeholt werden soll. „Aber ein Jahr ist lang, zumal viele von ihnen schon älter sind. Ich selbst werde im März 80. Ich bin in Gedanken bei allen, vor allem bei denjenigen, die in Amerika und Großbritannien leben und die die Corona-Krise noch sehr viel härter trifft als uns“, sagt Helga Radau.

Für sie sei es jetzt erst einmal wichtig, die Arbeit in der Dokumentations- und Begegnungsstätte Barth weiterzuführen. „Wir stehen nie still. Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse und neue Kontakte“, berichtet die 79-Jährige. Derzeit sei die Ausstellung allerdings aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. „Wir müssen prüfen, inwiefern wir die Vorgaben des Landes umsetzen können.“ Doch auch wenn die Ausstellung derzeit nicht besucht werden könne, die Aufarbeitung der Geschichte gehe unermüdlich weiter.

Von Anika Wenning