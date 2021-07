Rügen

Schwimmen, planschen, sonnen – das kennt jeder. Die Strände von MV bieten aber noch viel mehr. Die OZ stellt eine Auswahl an Strandaktivitäten der besonderen Art vor:

Am Strand von Freest gibt es mittwochs und donnerstags ab 10.45 Uhr Ausflugsfahrten zu den Kegelrobben im Greifswalder Bodden. Eine Reiseleitung erzählt während der dreistündigen Fahrt Wissenswertes über die Meeressäuger. ­Tickets: 25 Euro für Erwach­sene, 12 Euro für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren, Kinder bis 4 fahren kostenfrei mit.

Mit dem Seekajak auf die Ostsee vor Rügen

Mit Seekajaks wird der Ausflug zum Rügener Ostseestrand zum Abenteuer. Quelle: Wassersport Binz

In Binz und Baabe können ­alle Abenteuerlustigen per Seekajak in See stechen. Dabei wird stets parallel zum Strand gepaddelt. Einer- und ZweierBoote können ab 10 bzw. 15 Euro die Stunde ausge­liehen werden.

Mit einer Tauchgondel kann man an der Zingster Seebrücke in die Ostsee eintauchen. Quelle: Frank Söllner

Für einen Perspektivwechsel sorgt ein Ausflug mit der Tauchgondel an der Seebrücke in Zingst. Sie taucht vier ­Meter tief in die Unterwasserwelt der Ostsee ein. Eine Fahrt dauert 30 bis 40 Minuten. Im Sommer täglich geöffnet von 11 bis 20 Uhr. Tickets: 9 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder bis 15 Jahre. Auch in Zinnowitz und Sellin sind Tauchfahrten möglich.

Spaziergang über die Dünen in Boltenhagen

Die Dünenpromenade Boltenhagen ist nachts beleuchtet. Quelle: Helmut Strauss

Ein besonderes Stranderlebnis bietet sich in Boltenhagen: Dort darf man, was man nirgendwo sonst darf: einen Spaziergang über die Dünen. Die zwei Kilometer lange Dünenpromenade führt Be­sucher über die empfindliche Graslandschaft kurz hinterm Strand und erlaubt einen weiten Blick aufs offene Meer.

Natürlich bieten die hiesigen Strände noch viel mehr, ­etwa Jollensegeln in Vitte auf Hiddensee, Katamaranfahren in Graal Müritz, Strand-Yoga in Prerow oder XXL-Familienstrandkörbe in Trassenheide. Eine Übersicht der besten Strände in MV inklusive Tipps und Infos zu Angeboten oder Parkplätzen finden Sie in unserem großen OZ-Strandführer.

Von OZ