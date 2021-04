Strafanzeige nach Corona-Demo in Ribnitz

Ribnitz-Damgarten

In Folge der zweiten Corona-Demo am Donnerstag ermittelt die Polizei nun aufgrund von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Eine Vielzahl der Teilnehmer habe demnach gegen die Versammlungsauflagen verstoßen, wie etwa das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Fälle seien dokumentiert worden. Folgemaßnahmen würden geprüft. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.

Am Donnerstag hatten sich Kritiker der Corona-Regeln am Ribnitzer Bahnhof versammelt, um eine Demonstration durch die Stadt bis zum Marktplatz zu veranstalten. Dazu kam es nicht. Weil am Marktplatz etwa 120 Menschen auf den Aufzug warteten und „um eine erheblich höhere Teilnehmerzahl am Markt zu verhindern, wurde in Absprache mit der Versammlungsbehörde, dem Versammlungsleiter mitgeteilt, dass die Versammlung nicht als Aufzug stattfinden kann“, so die Polizei. Der Veranstalter habe akzeptiert, als Alternative eine stationäre Kundgebung am Bahnhof abzuhalten.

Kundgebung geduldet

Die Teilnehmerzahl war auf 50 beschränkt. Viele der Personen, die sich zuvor am Markt gesammelt hatten, bewegten sich zum Kundgebungsort am Bahnhof, nachdem bekannt wurde, dass der Aufzug nicht stattfindet. Laut Polizeiangaben sei die Teilnehmerzahl auf etwa 230 Personen angestiegen. „Nach Abwägung der Versammlungsfreiheit und des Infektionsschutzes wurde durch die Versammlungsbehörde die Fortsetzung der Versammlung geduldet“, heißt es.

Während des Versammlungsgeschehens kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen am und um den Bahnhof.

Von Robert Niemeyer