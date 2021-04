Stralsund: Agentur für Arbeit bietet Berufsberatung für Beschäftigte an 

Stralsund

Wer beruflich nochmal einen anderen Weg einschlagen möchte, kann sich bei einer Online-Veranstaltung der Agentur für Arbeit am 8. April dazu beraten lassen. Das neue Angebot richtet sich speziell an Beschäftigte. „Menschen, die im Berufsleben stehen, sich aber beruflich verändern wollen bzw. auch müssen, können unser besonderes Angebot nutzen“, sagt Jürgen Radloff, Chef der Arbeitsagentur Stralsund.

Berufsberatungen für Jugendliche sind längst etabliert. Für Berufstätige gab es diesen Service bisher nicht. „Wir haben hierfür eine neue Dienstleistung an den Start gebracht: die Berufsberatung im Erwerbsleben“, erklärt Radloff das neue Angebot, das von Informationen zu Berufsabschlüssen, Studiengängen und Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu einem individuellen Coaching zur beruflichen Weiterentwicklung oder auch beim beruflichen Wiedereinstieg nach Familienzeiten reiche.

Zugangsdaten für die Online-Veranstaltung gibt es per E-Mail

Der Beratungsbedarf bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu diesen Themen sei groß. Neue Technologien, die Digitalisierung und der Trend zur Globalisierung würden zu einem Wandel in der Berufswelt führen. Die alte Devise – eine Ausbildung, ein Beruf, ein Betrieb bis zur Rente – funktioniere nur noch selten.

Die Corona-Krise hat diesen Trend noch einmal beschleunigt. Menschen im Erwerbsleben haben die Sorge, dass sie mit ihrem bisherigen Berufsabschluss oder ihrer Qualifikation keine sichere Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben und suchen daher Beratung zu einer möglichen Neuorientierung.

Die Online-Veranstaltung am 8. April beginnt um 17 Uhr. Wer sich informieren möchte, kann sich per E-Mail an Stralsund.Vorankommen@arbeitsagentur.de melden. Alle notwendigen Hinweise sowie Zugangsdaten werden dann per E-Mail zugeschickt. Weitere Informationen zum Beratungsangebot gibt es auf www.vorankommen-mv.de zu finden.

Von OZ