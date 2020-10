Stralsund: Auf diese Einschränkungen müssen sich Bahnfahrer einstellen

Stralsund

Kunden der Ostdeutschen Eisenbahn Gesellschaft müssen sich im Oktober auf Einschränkungen einstellen, die mehrere Verbindungen betreffen und über Stralsund führen. Die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten sind an den Bahnhöfen oder auf www.odeg.de zu erfahren.

Ab Montag, 5. Oktober, bis Freitag, 16. Oktober, kommt es auf der Linie RE 9 zwischen Rostock und Binz/ Sassnitz zu vereinzelten Teilausfällen. Grund dafür sind Bauarbeiten der DB Netz AG. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Betroffen sind Verbindungen in der Nacht und am frühen Morgen. Busse fahren dann zwischen Sassnitz und Bergen und zwischen Rostock und Ribnitz-Damgarten.

Anzeige

Busse sind länger unterwegs

Auf derselben Linie kommt es ab Sonnabend, 17. Oktober, zu weitreichenderen Teilausfällen. Zwischen Rostock und Bentwisch sowie in der Gegenrichtung werden auf allen Verbindungen Busse eingesetzt. Betroffen ist zudem der Abschnitt zwischen Stralsund und Sassnitz. In der Woche zwischen dem 26. Oktober und dem 1. November sind viele Verbindungen zu allen Tageszeiten eingeschränkt, teilweise auch nur zwischen Stralsund und Bergen. Wo Züge ausfallen, fahren Busse als Ersatz. Reisende sollten beachten, dass diese länger unterwegs sind.

Weiterhin kündigt die ODEG auf der Linie RE 10 von Sonntag, 18. Oktober, bis Donnerstag, 12. November, Zugausfälle zwischen Rostock und Bentwisch an. Hinzu kommen veränderte Zeiten des Zuges 76463, der nun um 16.34 Uhr in Rostock startet, 17.26 Uhr in Stralsund ankommt und zwei Minuten später weiter nach Züssow fährt. Ankunft dort ist um 18.04 Uhr.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Odeg informiert weiter: „Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder können mit dem Ersatzverkehr nur eingeschränkt befördert werden. Bei wenig Platz haben Rollstühle und Kinderwagen Vorrang. Ein Anspruch auf Mitnahme des Fahrrades besteht nicht.“

Von Kai Lachmann