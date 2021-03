Stralsund

Das Theater der Hansestadt am Sund war bis auf den letzten Platz besetzt, heißt es in einem Bericht des Stralsunder Tageblattes von 1936. Die Zuschauer hätten der Darbietung am 6. Mai „mit anschwellender Begeisterung“ gefolgt und dankten mit „ordentlich herzlichem Beifall“. Mehrere Zugaben folgten. Organisiert hatte das Konzert die NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“.

Neben dem Kunstgesang, den die Herren meisterlich darboten, hätten sie – für die Comedian Harmonists ungewöhnlich – Volkslieder gesungen. Das fanden die Stralsunder gut, heißt es im Tageblatt. Sicher war es auch ein Zugeständnis an die Zeiten, an die NS-Herrschaft, die Volk und Volkslied geradezu feierte.

Drei Mitglieder der Gruppe hatten Berufsverbot

Das wirklich Ungewöhnliche ist indes, dass die Comedian Harmonists 1936 überhaupt noch in Stralsund auftraten, sofern die Angaben vollständig der Wahrheit entsprechen. Das legendäre, im In- und Ausland gefeierte Berliner Vokalensemble bestand nämlich nur von 1928 bis 1935. Eine Folge des immer stärker werdenden Antisemitismus ab 1933, der nun auch Staatspolitik war. Die nunmehr für die Ausübung ihres Berufs gesetzlich vorgeschriebene Mitgliedschaft in der Reichskulturkammer blieb Nicht-Ariern verwehrt.

Drei der sechs Mitglieder der Comedian Harmonists, Erich Collin, Harry Frommermann sowie Roman Cycowski waren Juden. Sie erhielten Berufsverbot. Cykowski kannte Stralsund gut, er war hier am Theater tätig. Der 1901 im damals zu Russland gehörenden Teil Polens geborene Sänger lebte seit 1920 in Deutschland. Er emigrierte später in die USA und starb 1941 in Palm Springs. 1922/23 war Cykowski lyrischer Opernbariton am Stadttheater Stralsund gewesen. Er sang den Baron Oskar in der „Fledermaus“. Cykowski war Untermieter bei einem Arzt mit der Adresse Alter Markt 16.

Meistersextett in Deutschland unterwegs

In Deutschland traten die drei Sänger, die Mitglied der Reichskulturkammer werden durften, als „Meistersextett, früher Comedian Harmonists“, mit neuen Kollegen als Angestellten auf. Collin, Frommermann und Cykowski gingen 1935 ins Exil nach Wien. Sie traten weiter als Comedian Harmonists auf. Beide Nachfolgegruppen hatten keinen Bestand, aber die sechs Sänger überstanden den Krieg lebend.

Wahrscheinlich trat 1936 das „Meistersextett, früher Comedian Harmonists“ auf. Dass die Redaktion für die Ankündigung ein Foto des ursprünglichen Ensembles wählte, lag vermutlich daran, dass dieses Bild im Archiv vorlag oder der Ankündigung für die Zeitung beilag. Es gab noch kein Internet, keine sozialen Medien. Ob es danach Ärger für die Redaktion wegen einer Zeitungsente gab, ist nicht bekannt.

Von Eckhard Oberdörfer