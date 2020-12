Stralsund

Gegen das neuartige Coronavirus wird in Vorpommern-Rügen demnächst mit der Spritze gekämpft. In genau einer Woche will der Landkreis sein erstes Impfzentrum eröffnen. Sobald im nächsten Schritt der Impfstoff zugelassen und geliefert wurde, können die ersten der rund 240 000 Bürger geschützt werden.

Unter Führung des Impfmanagers Markus Zimmermann lässt Landrat Stefan Kerth ( SPD) dafür einen Gebäudekomplex am Stralsunder Stadtrand vorbereiten. Ab dem 15. Dezember könnten an der Rostocker Chaussee dann bis zu 240 Personen pro Stunde geimpft werden. „Aber nur wenn ausreichend Biontech-Impfstoff geliefert werden kann“, sagt Landrat Kerth.

Ordnungsamt-Chef übernimmt Job des „Impfmanagers“

Markus Zimmermann, Fachdienstleiter Ordnung im Landkreis Vorpommern-Rügen. Er verantwortet als Impfmanager den Aufbau des Impfzentrums. Quelle: Kay Steinke

Wann und wie viele Impfdosen im Landkreis wirklich zur Verfügung stehen werden, ist derzeit noch unklar. Für Impftag X wird dennoch alles eingerichtet. „Wir können sofort loslegen, wenn der Impfstoff da ist“, erklärt Zimmermann. Dieser verantwortet als Fachdienstleiter sonst den Bereich Ordnung. Doch im Kampf gegen Corona muss auch die Verwaltung neue Wege gehen.

In Sachen Corona-Bekämpfung ist Zimmermann bereits bewandert, er leitet den dafür vorgesehenen Verwaltungsstab, organisiert, schafft Strukturen und verteilt die Arbeitslast. „Nur so können wir dem Gesundheitsamt den Rücken freihalten“, sagt Zimmermann. Gesundheitsamt-Chef Jörg Heusler nimmt die Hilfe dankend an. So kann sein Team den Fokus weiter auf das Ermitteln, Nachverfolgen und Durchbrechen von Infektionsketten legen. „Ich bin froh, dass ich den Aufbau des Impfzentrums in die Hände eines erfahrenen Kollegen geben kann“, sagt Heusler. „Die Phase der Vorbereitung ist entscheidend. Kommt der Impfstoff, müssen wir auch gleich impfen können.“

Impfzentrum entsteht in Stralsund an Rostocker Chaussee

Wegen der komplizierten Logistik war klar, dass das Impfzentrum in der Mitte des Landkreises eingerichtet wird. Nach knapp zwei Wochen Recherche entschied man sich für ein Objekt auf dem Gelände der Stralsunder Innovation Consult GmbH. Praktisch am Areal an der Rostocker Chaussee: Es gibt eine gute Verkehrsanbindung und Kooperations-Partner Helios ist mit dem Standort Krankenhaus West in unmittelbarer Nachbarschaft. Dort befindet sich bereits das Corona-Testzentrum und eine extra eingerichtete Corona-Station – potenzielle Helfer sind also nah. „In einer Sporthalle wollten wir das Zentrum nicht einrichten“, sagt Landrat Kerth. „Wir wollen den Schulsport aufrechterhalten. Daher ist das SIC-Gebäude die bessere Wahl.“

Bis zu 240 Personen sollen pro Stunde in Stralsund geimpft werden

Rund eine Woche bleibt für die Erschließung. Am 15. Dezember muss das Zentrum betriebsbereit sein. Eingerichtet werden mehrere Sektionen. Der Empfang findet in einem Vorbereitungsbereich statt, danach kommt ein Wartebereich. „Wie bei jeder anderen Impfung auch, wird dort über die Risiken aufgeklärt“, sagt Zimmermann. Das Kernstück werden drei Impfstraßen bilden. „So können bei Bedarf mehrere Personen gleichzeitig geimpft werden“, sagt Zimmermann.

Durch eine Impfstraße werden pro Stunde 60 bis 80 Personen geschleust. Pro Stunde könnten in Stralsund also bis zu 240 Personen geimpft werden. Auch die Öffnungszeiten sind schon grob umrissen. Von Montag bis Freitag soll das Impfzentrum geöffnet werden. Nach Möglichkeit vormittags und nachmittags. Eine Beobachtungsstation rundet das Konzept ab. Unter medizinischer Beobachtung können sich die „Impflinge“ dort erholen.

Impfung nur mit Termin

Pro Schicht werden insgesamt rund 20 Personen benötigt. „Vom Impfarzt über das medizinische Personal bis hin zu Verwaltungshelfern haben wir es durchkalkuliert“, sagt Zimmermann. Seit Tagen würden dafür landesweit bereits Freiwillige gesucht. „Notfalls könnte auch hier die Bundeswehr wieder aushelfen“, sagt Zimmermann. Von einem spontanen Besuch am Impfzentrum rät er übrigens ab. „Es handelt sich um eine freiwillige Impfung. Jeder, der sich impfen lassen möchte, wird einen Termin bekommen“, sagt Zimmermann. Doch gerade die ersten Impfdosen seien streng limitiert.

Wer könnte zuerst geimpft werden?

„Darüber entscheidet eine Art Ethikkommission“, sagt Zimmermann. Mit den ersten verfügbaren Impfdosen wird der Landkreis aber zuerst die Alten und Schwachen schützen. Um diese Personengruppe zu erreichen, soll verstärkt auf mobile Impfbusse gesetzt werden. Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) baut dafür gerade zwei Busse um. Sie sollen Möglichkeiten für Kühlung, Beleuchtung und Liegemöglichkeiten erhalten. „Mit den Impfbussen kommen wir in unserem großen Kreis überall hin und auch am effektivsten in die Pflegeheime“, sagt Jörg Heusler. In Vorpommern-Rügen werden zwischen 8000 und 10 000 Menschen in der stationären und ambulanten Pflege betreut. „Diese werden zuerst geimpft“, sagt Zimmermann. Weiterhin müsse das medizinische Personal, das diese Menschen betreut, zeitnah geimpft werden.

Mit dieser Kombination aus Impfzentrum und zwei Impfbussen will Landrat Kerth starten. „Wir können die Strategie kurzfristig anpassen. Dafür gibt es weitere Pläne und andere Standorte. Wir müssen aber erst wissen, wie viele Impfdosen bei uns wirklich ankommen“, sagt Kerth.

Corona-Lage im Landkreis Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Vorpommern-Rügen 766 Personen (Stand 7. Dezember, 15 Uhr) am neuartigen Coronavirus erkrankt, neun davon sind gestorben. Im Vergleich der Landkreise ist der Ostseekreis damit bundesweit bisher glimpflich durch die Krise gekommen. Zuletzt legte die niedrige Inzidenz jedoch wieder zu. Am Montag wurden Corona-Fälle an zwei weiteren Bildungseinrichtungen bekannt. Zu diesen zählt das „Horthaus Pfiffikus“ in Stralsund und die Stralsunder Gagarin-Grundschule. In beiden Fällen wurden die entsprechenden Kinder und Kontaktpersonen bis zum 16. Dezember in Quarantäne geschickt. Insgesamt sind im Landkreis acht Bildungseinrichtung von Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Zu diesen zählen derzeit: „Sünnenkieker“ Born/Darß, „Villa Kunterbunt“ Barth, Freie Schule Prerow, Grählert-Grundschule Franzburg, Nobert-Grundschule Barth und Regionale Schule am Burgwall Garz/Rügen, hier wurden am Montag zudem eine starke Häufung mit gleich acht Folgefällen bekannt.

Von Kay Steinke