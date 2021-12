Ribnitz-Damgarten

Während viele Menschen zwischen den Feiertagen frei haben, sind die Impfteams des Landkreises Vorpommern-Rügen nahezu täglich im Einsatz, um Menschen gegen das Corona-Virus zu impfen.

Gab es in den vergangenen Wochen noch Angebote für sogenanntes freies Impfen, sprich: den Piks ohne vorherige Terminvereinbarung, gibt es den Schutz gegen das Virus zwischen dem 27. und 30. Dezember ausschließlich für jene die sich zuvor einen Termin gesichert haben.

Wo es den Piks gegen das Corona-Virus gibt

In den Impfstützpunkten in Stralsund – in der Rostocker Chaussee 110 und im Strelapark, Grünhufer Bogen 13-17 – werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna verimpft.

Beide Impfstützpunkte haben Montag bis Donnerstag (27. bis 30.12.) vormittags von 8 bis 12 Uhr und nachmittags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme gibt es: Der Standort in der Rostocker Chaussee bleibt am Dienstagnachmittag geschlossen.

Zusätzlich wird am Montag, den 27. Dezember, in Grimmen das Vakzin von Moderna Impfwilligen zwischen 12 und 16 Uhr in der Kreisverwaltung (Bahnhofstr. 12) verabreicht.

Am Mittwoch, den 29. Dezember, ist ein mobiles Impfteam dann in Bergen auf Rügen. Zwischen 12 und 16 Uhr wird es im Förderzentrum (Störtebeker Str. 8a) sein und ebenfalls den Impfstoff von Moderna verimpfen.

Wer sich den Piks holen kann

Zugelassen sind laut bundesweit gültiger Impfverordnung Corona-Impfungen aktuell für alle Personen, die mindestens zwölf Jahre alt sind. Erste Ansprechpartner für alle Impfwünsche sind die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte.

Seit Mitte Dezember können auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit dem darauf angepassten Impfstoff von BioNTech/Pfizer geimpft werden. Auch hier gilt: Erste Ansprechpartner sind die Kinder- und Jugendärzte.

So bekommen sie einen Termin

Einen Termin für die vom Landkreis angebotenen Impfungen gibt es telefonisch bei der Impfhotline des Landes unter 0385 / 202 71 115 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr) oder online unter www.corona-impftermin-mv.de.

Von Anja Krüger