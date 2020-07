Stralsund

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Landkreis Vorpommern-Rügen leicht entspannt. Wie Arbeitsagentur in Stralsund mitteilte, waren im Juni 10 417 Männer und Frauen ohne Job. Das sind 806 Personen weniger als noch im Mai. Die Arbeitslosenquote fiel von 10,0 Prozent im Vormonat auf jetzt 9,3 Prozent.

Erste Anzeichen einer Erholung

Dr. Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. Quelle: Kai Lachmann

Für Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund, sind das erste Anzeichen einer Erholung. „Seit Beginn der Corona-Krise im März ist dies der erste Berichtsmonat, in dem die Arbeitslosigkeit in unserem Agenturbezirk sinkt. Den größten Anteil daran hat die Tourismusbranche.“ Über die Hälfte des Rückgangs sei der steigenden Personalnachfrage aus dem Hotel- und Gastronomiegewerbe und dem Handel zu verdanken. Radloff spricht in diesem Zusammenhang von einem positiven Signal. Von der Normalität sei die Region allerdings noch weit entfernt. Im Vergleich zum Vorjahr liege die Beschäftigungslosigkeit derzeit immer noch deutlich über der damaligen Quote von 7,0 Prozent. Das entsprach 7862 gemeldeten Arbeitslosen.

Pandemie hat deutliche Auswirkungen

Radloff: „Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie hatten in den letzten Monaten deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt der Region.“ So gut wie alle Branchen seien betroffen gewesen, am stärksten allerdings das Hotel- und Gastronomiegewerbe. Die Auswirkungen seien immer noch zu spüren. Denn obwohl die Tourismusbranche wieder in die Hauptsaison gestartet sei, würden die Arbeitslosenzahlen auf der Insel Rügen und in der Region der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst deutlich über dem Niveau des Vorjahres bleiben.

Hoffnung für Juli und August

Auf sind Rügen sind laut aktueller Statistik 2890 Männer und Frauen ohne Job. Das sind 1048 Personen beziehungsweise 56,9 Prozent mehr als im Juni 2019. Die Arbeitslosenquote auf Deutschlands größter Insel liegt aktuell bei 8,7 Prozent. 5,5 Prozent waren es noch zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahres. In der Agenturgeschäftsstelle Ribnitz-Damgarten, zu der auch die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zählt, sind 1939 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 553 mehr als im Vorjahr – ein Anstieg um 39,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote rund um die Bernsteinstadt liegt aktuell bei 7,6 Prozent. Das sind 2,2 Prozentpunkte mehr als noch im Vorjahr. Der Agenturchef geht jedoch davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Juli und August weiter zurückgeht.

In der Hansestadt die höchste Quote

In den beiden nicht so stark vom Tourismus geprägten Regionen Stralsund und Grimmen ist die Arbeitslosigkeit seit Mai ebenfalls zurückgegangen. Betrachtet man allerdings den Vergleichsmonat 2019, liegt die Beschäftigungslosigkeit auch hier deutlich über dem Niveau des Vorjahres. In Grimmen sind aktuell 1175 Männer und Frauen ohne Job. Das sind 30 Personen weniger als im Mai aber 133 mehr als im Juni des letzten Jahres. Die Arbeitslosenquote in Grimmen liegt bei 9,1 Prozent. In der Hansestadt Stralsund sind aktuell 3472 Arbeitslose gemeldet. Das sind 13 Personen weniger als im Vormonat – allerdings ein Anstieg um 610 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote im Stadtgebiet liegt bei 12,3 Prozent.

3299 Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet

Die Zahl der neuen Anzeigen für Kurzarbeit war auch im Juni rückläufig. „Der Großteil der betroffenen Unternehmen hat bereits im März und April Kurzarbeit angezeigt. Im Mai und auch jetzt im Juni kamen dagegen nur noch verhältnismäßig wenig neue Meldungen dazu“, so Radloff. Seit März haben 3299 Unternehmen im Landkreis Vorpommern-Rügen Kurzarbeit angezeigt. 29 284 Arbeitnehmer sind davon betroffen. In welchem Umfang diese Unternehmen Kurzarbeit tatsächlich in Anspruch nehmen, kann erst mit etwas Zeitverzögerung beurteilt werden, denn die Firmen haben für die Abrechnung des Kurzarbeitergeldes eine Frist von drei Monaten. Erst in der Nachbetrachtung wird es möglich, die tatsächlichen Dimensionen der Kurzarbeit zu beurteilen.

