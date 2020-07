Stralsunder Arbeitsagentur bietet „Selfie-Ident-Verfahren“ an

Stralsund

Normalerweise ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass man sich persönlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit arbeitslos melden muss, um Arbeitslosengeld zu beziehen. In der Zeit der Pandemie kann dies auch telefonisch oder online geschehen. Die Identitätsprüfung muss dann allerdings nachgeholt werden. Die Bundesagentur bietet dafür nun einen neuen Service an. Mit dem sogenannten ‚Selfie-Ident-Verfahren‘ erfolgt die notwendige Identifikation über Handy oder Tablet, so dass die Kunden nicht mehr in den Agenturen persönlich erscheinen müssen.

Für die Online-Identifizierung benötigen Kunden drei Dinge: erstens ein App-fähiges Gerät mit Kamera (Smartphone, Tablet), zweitens eine stabile Internetverbindung und drittens ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) mit holografischem Merkmal. Dann nehmen sie ein Video von sich und der Vorderseite des Passes sowie und ein Foto der Rückseite auf.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

QR-Code kommt per Post

Alle Kunden, die dieses Verfahren nutzen können, werden in diesen Tagen angeschrieben. „Das Schreiben enthält einen QR-Code, über den die Nutzer an unser Partnerunternehmen weitergeleitet werden“, erläutert Jürgen Radloff, Chef der Stralsunder Arbeitsagentur.

Die Schreiben werden automatisch an die Kunden verschickt. Betroffene müssen also erst aktiv werden, wenn sie angeschrieben werden. Über den QR-Code auf dem Kundenanschreiben und durch Aufruf der im Schreiben benannten Internetseite erhalten sie weitere Informationen zum Verfahren.

Der Schutz der personenbezogenen Daten habe für die Behörde „höchste Priorität“. Sie kooperiert mit der Nect GmbH, einem jungen Unternehmen aus Hamburg, das Produkte im Bereich Identitätsfeststellung anbietet. Das Angebot, am ,Selfie-Ident-Verfahren‘ teilzunehmen, ist freiwillig. Wer sich dagegen entscheidet, erhält zu einem späteren Zeitpunkt eine Einladung zur Identifikationsprüfung in der Arbeitsagentur.

Lesen Sie auch:

Von OZ