Schlemmin

Das Schloss Schlemmin ist verkauft worden. Und dieses Mal hat es mit einem Verkauf an den Stralsunder Arzt Klaus-Heinrich Schweim geklappt. Gemeinsam mit seinem Sohn Dr. Tilmann Schweim hat er die Immobilie erworben. Laut Tilmann Schweim werden die finalen Absprachen derzeit getroffen, damit es alsbald zur Übergabe des Schlosses an seine neuen Eigentümer kommen kann. Zu Vertragsdetails, also auch zur Kaufsumme, sei Stillschweigen vereinbart worden.

Eigentlich sollte am Donnerstag ein weiterer Versteigerungstermin für das Schloss stattfinden. Im Vorfeld wurde dieser Termin laut Amtsgericht aufgehoben. Von dort hieß es bereits: „Das Verfahren ist derzeit eingestellt, weil erfolgversprechende außergerichtliche Vertragsverhandlungen laufen. Ein notarieller Kaufvertrag wurde abgeschlossen.“

Anzeige

Mehrere Versteigerungstermine

Bereits im Frühjahr 2019 hatte die beiden Ärzte bei einem zweiten Zwangsversteigerungstermin im Stralsunder Amtsgericht für das Schloss 975 000 Euro geboten. Einen Zuschlag gab es damals nicht, auch weil der damalige Eigentümer, der Bremer Unternehmer Horst Sander, einen Antrag auf Einstellung des Zwangsversteigerungsverfahrens gestellt hatte. Sander hatte damals einen notariell beglaubigten Kaufvertrag vorgelegt. Die Gläubigerin, die DKB-Bank, stimmte dem Gebot der Familie Schweim in der Folge nicht zu. Doch zu dem Verkauf durch Horst Sander selbst kam es offenbar nicht.

Weitere OZ+ Artikel

Bei einem ersten Versteigerungstermin Ende Oktober 2018 hatte es kein Gebot gegeben. Bei einem dritten Versteigerungstermin wurden 700 000 Euro geboten. Zu wenig, deshalb wurde hier ebenfalls kein Zuschlag erteilt.

Sobald die letzten Details geklärt sind, soll an dem Schloss eine Notsicherung vorgenommen werden. „Das Dach ist undicht. Wir möchten, dass das Schloss gut über den Winter kommt“, sagt Tilmann Schweim. Mit den Behörden wie beispielsweise der Denkmalbehörde, der Forstbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde soll dann das weitere Vorgehen abgestimmt werden, auch weil möglicherweise Umbauarbeiten notwendig werden. „Wir kommen beide aus dem Gesundheitsbereich. Da liegt es nahe, dass es in Richtung Reha geht.“ Möglich sei beispielsweise eine Rehaklinik.

Marktwert laut Gutachten: 1,95 Millionen Euro

„Für mich ist die Sache vom Tisch“, sagt aber Horst Sander. „Wir sind sehr froh darüber, dass das Schloss verkauft ist. Das hat uns viel Ärger und Kosten verursacht.“ Außerdem wolle er seinem Sohn „kein teureres Erbe ins Nest legen“.

Sander hatte zuvor versucht, das Schloss für mehr als das Mindestgebot der Zwangsversteigerung in Höhe 975 000 Euro zu verkaufen. Im Internet-Auktionshaus eBay wurde das Schloss noch im Juli für 1,7 Millionen Euro angeboten. Der Marktwert des Objektes liegt laut Gutachten bei 1,95 Millionen Euro.

„Wir hoffen, dass mit der Familie Schweim alles glattgeht“, sagt Schlemmins Bürgermeister Ron Komm. Die Gemeinde habe zugunsten der Familie auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet. Dass womöglich bald wieder Leben ins Schloss einzieht, sei für die Gemeinde sehr wichtig. „Alle hier fühlen sich mit dem Schloss verbunden“, so Komm.

Zwangsverwaltung seit 2016

Horst Sander hatte das Schloss 1999 gekauft. Rund sieben Millionen Euro habe er nach eigenen Angaben investiert. 2002 wurde das Schlosshotel eröffnet. 2015 wurde der Pachtvertrag mit dem damaligen Betreiber gekündigt. 2016 stellte die DKB das Schloss unter Zwangsverwaltung, weil Horst Sander die Kredite, die er für die Sanierung des Schlosses aufgenommen hatte, nicht mehr bedienen konnte. Bis 2018 wurde das Schlosshotel durch einen Zwangsverwalter betrieben. Der Hotelbetrieb wurde am 1. Januar 2019 eingestellt.

Das Schloss Schlemmin steht auf den Fundamenten einer Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert und wurde zwischen 1846 und 1850 durch den Berliner Architekten und Baumeister Eduard Knoblauch im Auftrag des Gutsherrn Wilhelm Ulrich von Thun erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss als Lazarett und Flüchtlingslager genutzt, zu DDR-Zeiten als Konsum-Verkaufsstelle und Schule. Nach der Wiedervereinigung ging es auf die Gemeinde über und wurde ab 1992 von der Treuhand verwaltet, bis es 1999 an Horst Sander verkauft wurde.

Von Robert Niemeyer