Barth

Es riecht nach Benzin und verbranntem Gummi, ein Motor blubbert, jault auf, Reifen quietschen und radieren Streifen in den Asphalt. Wromm – dritter Gang, wromm – Haarnadelkurve, Pylonen purzeln, ein Streckenposten rennt und richtet die „cones“ wieder auf, mit Vollgas in die Gerade und da ist es, dieses typische scharfe Summen wie von Riesenmoskitos, es dauert bis zur nächsten 90-Grad-Kurve.

Eric Dornieden lenkt den TY19, den jüngsten Boliden aus der Studierenden-Werkstatt der Fachhochschule Stralsund, durch einen anspruchsvollen 800 Meter langen Pylonen-Parcours auf glattem Asphalt. Gut, dass die Streckenposten jede Kurve kennen und zeigen können, wo es lang geht. 30 Minuten hatte er Zeit, so viele Kilometer wie möglich zurückzulegen, dann erfolgt ein Fahrerwechsel. Insgesamt werden zehn Fahrer die drei Rennwagen lenken.

Baltic Racing Team besteht aus etwa 75 Studierenden

Während sich auf dem Nürburgring nach sieben Jahren erstmals wieder die Formel 1 traf, zogen auf dem Asphalt des Barther Flughafens drei Boliden der „Formula Student“ bei einem 24-Stunden-Rennen ihre Bahnen. Veranstaltet vom VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e. V.) wollten die teilnehmenden Teams so viele Kilometer wie möglich zurücklegen. Die Formula Student ist ein internationaler Nachwuchskonstruktionswettbewerb, an dem seit gut 20 Jahren auch die Hochschule Stralsund mit ihrem Baltic Racing Team teilnimmt. Es besteht aus etwa 75 Studierenden der Fachhochschule Stralsund, die jedes Jahr entsprechend dem Reglement der Formel einen Rennboliden konstruieren und bauen, der in unterschiedlichen Disziplinen bei europaweiten Wettbewerben überzeugen muss.

Lucas Deeken in einem Ty12, rechts Lasse Bartschatt. Quelle: Susanne Retzlaff

Jeder Prototyp darf nur eine Saison lang fahren und muss im Vergleich zum Vorgänger „significant changes“ aufweisen. Die Studenten bauen alles selbst, allein die Motoren sind „Kaufteile“, sie stammen aus Motorrädern. 19 Boliden (vom TY 2000 bis zum TY19) beherbergt der Fuhrpark der Studenten inzwischen, der TY20 hätte in diesem Frühling fertig sein sollen. „Doch wegen Corona konnten wir dieses Jahr kaum in die Werkstatt“, erklären Oliver Schmärling und Florian Irle. „Nach dem Lockdown kamen die Klausurwochen und Semesterferien, wir haben gerade erst angefangen, hoffen aber, dass der TY20 zu Weihnachten fertig sein wird.“ So fanden in diesem Sommer auch keine offiziellen Wettbewerbe statt.

Das 24-Stunden-Rennen am Wochenende, an dem zeitgleich unter anderem auch Teams aus Polen, Hamburg, Bonn, Erlangen, Esslingen, Dortmund, Hof oder Braunschweig teilnahmen, ist nicht nur ein Ersatz für entgangenen Spaß. Es bietet auch Nachwuchsfahrern die Chance, sich unter Rennbedingungen zu bewähren. Vitali Enns war einer, der seine Premiere im Cockpit feierte. Vorsichtig steigt er in den TY17 (675 ccm, drei Zylinder, 78,6 PS, sechs Gänge), den Lenker in der Hand. Die elektrische Schaltung, Kupplung sowie ein extra laminierter Sitz – etwa 30 Zentimeter über dem Asphalt – sorgen für optimalen Komfort, sagen die Konstrukteure. Helm auf, zwei Mann gurten Enns an, selbst die Arme werden im Chassis fixiert: „Damit sie nicht rausfliegen, wenn du dich überschlägst!“

Nun noch den Lenker einbauen. Zwei weitere „Streckenposten mit Feuerlöscher“ werden auf Position geschickt und Enns bekommt die letzten Tipps: „Kuppeln, Gang rein und Vollgas!“ Nach 30 Minuten, in denen er möglichst viele Kilometer auf der kurvigen Strecke zurücklegte, sieht er die karierte Flagge, geschafft! Er wird Richtung Box geschoben, nimmt den Helm ab und strahlt: „Das war mega, ein super Fahrgefühl, nur schalten und kuppeln war gewöhnungsbedürftig!“

Ab 2022 Umstieg auf Elektroantrieb

Alle zwei Stunden war ein Datenabgleich mit den anderen Teams verabredet. 12 Uhr, das Rennen läuft seit zwei Stunden, die anderen Teams haben noch keine Zwischenergebnisse gepostet, verrät Nicole Geier (Organisation). „Bei uns sind es jetzt 59 Kilometer, es läuft gut, aber bei Prototypen weiß man ja nie ...“ Auf unter 80 PS sind die Boliden gedrosselt, wiegen gute 200 Kilo, beschleunigen von 0 auf 100 km/h in unter fünf Sekunden, die Spitzengeschwindigkeit schätzt Bartschatt auf etwa 120 km/h. Das Cockpit wirkt mit wenigen Hebeln und Knöpfen, Ganganzeige und Drehzahlmesser recht spartanisch. Ab 2022 will man auch in Stralsund auf Elektroantrieb umsteigen.

Der TY19 hat noch Pause. Um die Vergleichbarkeit von Verbrennungsmotoren mit elektroangetriebenen Fahrzeugen zu gewährleisten, sieht das Regelwerk 45 Minuten Stillstand nach dem Tanken vor. Etwa 16 Liter (Super, 100 Oktan) fasst der Behälter. Lukas Deeken kann damit etwa eine Stunde fahren, sagt er. Die anderen beiden Boliden kennt er schon, aber den TY12 (4-Takt, 4 Zylinder, 599 ccm, 78 PS, 6-Gang-Getriebe), in den er nun steigt, hat er noch nicht gefahren. Bis 0.00 Uhr, dann macht das Rennen sechs Stunden Pause, wünscht er sich mehrere Hundert Kilometer auf dem Team-Tacho, als er ins Auto gefesselt wird. Im Notfall lösen sich alle Gurte mit einem Knopfdruck, in fünf Sekunden kann der Fahrer das Gerät verlassen. Deeken steckt den Lenker auf und bestellt: „Einmal Helm ohne Wespe, bitte!“ Lasse Bartschatt befestigt gerade noch das GPS-System in der Butterbrotbox am Fahrzeug und – wromm, bei 75 Teamkilometern übernimmt Deeken.

219 Kilometer werden es bis 0.00 Uhr, am Sonntagmittag lagen die Stralsunder lange etwa gleichauf mit dem Team aus Hof, um 12 Uhr hatten sie die 400-Kilometer-Marke geknackt, Hof überrundet und sich hinter den weit voran fahrenden Dortmundern auf einen sicheren zweiten Platz geschoben.

Die vorläufigen Ergebnisse des 24-Stunden-Rennens:Platz 1: GET Racing aus Dortmund (rund 740 km)Platz 2: Baltic Racing Stralsund (rund 510 km) Platz 3: Lions Racing Braunschweig (rund 400 km).

Von Susanne Retzlaff