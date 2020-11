Stralsund

Im Helios-Hanseklinikum in Stralsund ( Landkreis Vorpommern-Rügen) sind in der Woche vom 16. bis 22. November 17 Kinder geboren worden, darunter zwei Zwillingspärchen. Vier Mütter kamen aus Stralsund. Die anderen Familien leben in Binz auf der Insel Rügen, Grimmen, Ribnitz-Damgarten und Ahrenshagen-Daskow (alle Orte im Landkreis Vorpommern-Rügen). Das leichteste Baby wog 2100 Gramm und das schwerste Baby 4090 Gramm.

Früh am Morgen der erste Schrei

Fritz Anton Zube wurde am 16. November um 6.13 Uhr geboren. Der Junge wog bei seiner Geburt 3795 Gramm (g) und maß 53 Zentimeter (cm). Zu Hause ist er in Stralsund.

Anzeige

Ebenfalls am 16. November kam Miriam Koch zur Welt. Um 13.43 Uhr war die kleine Stralsunderin da. Sie brachte ein Gewicht von 2420 g auf die Waage und war 43 cm groß.

Jillis Stolze stellte sich am 17. November um 5.36 Uhr ein. Der Junge war 3460 g schwer und 49 cm groß. Jillis wächst in Stralsund auf.

Gleich zwei Mal Zwillinge

Das erste Zwillingspärchen der vergangenen Woche wurde am 18. November im Stralsunder Kreißsaal auf Erden begrüßt. Maximilian Martin Köpcke war um 13.10 Uhr mit 2195 g und 44 cm zuerst da. Sein Zwillingsbruder Alexander Leonard Köpcke folgte acht Minuten später (2100 g, 44 cm). Die Zwillinge sind im Ostseebad Binz auf der Insel Rügen daheim.

Im Grimmen freute man sich am 19. November über die Geburt von Emma Sophie Hausmann. Das Mädchen kam um 14.49 Uhr zur Welt. Die kleine Trebelstädterin war 2580 g schwer und 42 cm groß.

Elternglück auch in Ribnitz-Damgarten

Der jüngste Einwohner von Ribnitz-Damgarten heißt Moritz Kalinowski. Der Junge wurde am 19. November um 17 Uhr in Stralsund geboren (2930 g, 48 cm).

Nicht weit von Ribnitz-Damgarten entfernt, in Ahrenshagen-Daskow, ist nun Konrad Rangnick zu Hause. Konrad erblickte am 19. November um 17.42 Uhr in Stralsund das Licht der Welt. Für ihn notierten die Hebammen ein Gewicht von 3965 g und eine Größe von 50 cm.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Am 21. November darf künftig Emil Sollmann seinen Geburtstag feiern. Emil kam um 10.38 Uhr zur Welt (4090 g, 55 cm). Der Junge wächst in Stralsund auf.

Allen frischgebackenen Eltern, auch jenen, deren Nachwuchs namentlich nicht genannt werden sollte, unseren herzlichen Glückwunsch!

Von Detlef Lübcke