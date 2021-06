Stralsund

Vor drei Jahren feierte das Stralsund Museum, man könnte es auch als das Museum mit den vielen Namen nennen, seinen 150. Geburtstag. Jetzt begeht das Meeresmuseum seinen 70. Geburtstag. Die Anfänge musealer Sammlungen in Stralsund reichen jedoch viel weiter zurück.

Bezeichnung Stadtarchiv ist nicht ganz zutreffend

Der Ausgangspunkt ist die alte Ratsbibliothek, die sich seit 1937 in der Obhut des Stadtarchivs befindet. Aus ihr sind gleich mehrere der heutigen Kultureinrichtungen in der Stadt hervorgegangen: die Stadtbibliothek, die unter diesem Namen 1920 gegründet wurde, und die beiden Museen. Letztere nicht als Institutionen, sondern indem sie die musealen Sammlungen übernahmen.Dagegen hat das eigentliche Stadtarchiv – wie überall – einen anderen Ursprung. Es entstand durch die dauerhafte Aufbewahrung der in der Ratskanzlei und anderen Einrichtungen der Stadtverwaltung erstellten oder empfangenen Dokumente. Die Betreuung von Altbuchbeständen gehört dagegen nicht zu den originären Aufgaben eines Archivs, weswegen die Bezeichnung Stadtarchiv auch nicht ganz zutreffend ist. Es müsste eher Archiv und Historische Bibliothek der Hansestadt Stralsund heißen.

Ratsherr Henning Leve war ein großer Stifter

Reiseberichte des 18. Jahrhunderts erwähnen häufig die damals in mehreren Räumen des Rathauses untergebrachte Ratsbibliothek mit der dazu gehörenden musealen Sammlung. Ihre Anfänge liegen im 16. Jahrhundert, aber erst mit den umfangreichen Stiftungen des Ratsherrn Henning Leve zu Beginn des 18. Jahrhunderts begann ihre eigentliche Geschichte.Besondere Verdienste um die Ordnung der Bestände, ihre Unterbringung und Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit erwarb sich der Bürgermeister und Landrat Johann Ehrenfried Charisius (1684 –1760). Ihm verdanken wir auch die ersten vollständigen Kataloge des Buchbestandes und der musealen Sammlung der Ratsbibliothek. Beide entstanden in den 1750er-Jahren und befinden sich heute in der Handschriftensammlung des Stadtarchivs.Zur musealen Sammlung gehörten zuallererst die Porträts der Bürgermeister, Ratsherren und Syndici der Stadt, die heute zu den umfangreichsten Sammlungen ihrer Art in Norddeutschland zählen. Auch andere Gemälde befanden sich in der Bibliothek, vor allem Porträts schwedischer Könige, pommerscher Herzöge und protestantischer Theologen. Diese sind teilweise verloren gegangen.Zum Bereich der naturkundlichen Sammlungen gehörten Mineralien, seltene Erden, Steine und Erze.

Die Haare des Schwedenkönigs

Weiterhin gab es präparierte Tiere, vor allem Fische und Schildkröten. Sie waren ausgestopft oder in Weinessig eingelegt, wie auch ein Hund mit acht Beinen. Sehr imposant dürfte wohl das als „membrum virile ceti“ im Katalog bezeichnete Stück gewesen sein. Es handelte sich dabei um das Geschlechtsorgan eines männlichen Wals.

Sammlungen von Münzen und Medaillen waren ebenso vorhanden wie manches Kuriosum, zum Beispiel ein Fläschchen, das angeblich die versteinerten Tränen eines Fräuleins von der Osten enthielt. Auch einige der Haupthaare des Königs Karl XII. von Schweden konnte man besichtigen. Diese hatte der Kammerdiener Neumann bei der Untersuchung der Schussverletzung des Königs abgeschnitten. Bürgermeister Charisius wurden sie dann bei einem Aufenthalt in Stockholm geschenkt.

Zahlreiche russische Heiligenbilder verwahrt

Des Weiteren gab es „ein Schloß, welches, wann man es nicht weiß, nicht aufzumachen.“Bemerkenswert sind auch die in einiger Anzahl vorhanden gewesenen russischen Heiligenbilder und sonstigen liturgischen Geräte. Sie mögen durch die Handelskontakte mit Russland nach Stralsund gekommen sein. Denkbar wäre aber auch, dass sie von schwedischen Militärs, auch viele Pommern und Stralsunder kämpften in der schwedischen Armee, aus den Feldzügen in Russland während des Großen Nordischen Krieges (1700 –1721) mitgebracht worden sind.

Museumskatalog 1756/57 Deckblatt Quelle: Stadtarchiv Stralsund

1761 erhielten sowohl die Bibliothek als auch die museale Sammlung einen bedeutenden Zuwachs in Aussicht gestellt. Axel Graf von Löwen, Generalgouverneur von Schwedisch-Pommern, stiftete in diesem Jahr einen Fideikommiss. Mit dieser Stiftung – Juristen wissen, dass das etwas anderes als eine Schenkung ist – übertrug er seine Bibliothek und seine Sammlungen der Stadt Stralsund zur dauerhaften Aufbewahrung nach seinem Tod. Löwen lebte noch bis 1772. Die Betreuung wurde im Stiftungsbrief den Kuratoren der Ratsbibliothek übertragen.

Zeugnisse der Karriere des Generalgouverneurs von Löwen

Zur Deckung der Kosten setzte von Löwen eine Summe von jährlich 50 Talern fest, die aus seinen Gütern Losentitz und Groß Schoritz auf Rügen bezahlt werden sollten.Das älteste erhaltene Verzeichnis, sowohl der Bücher als auch der übrigen Sammlungen Axel Graf von Löwens, datiert von 1795 und befindet sich ebenfalls im Stadtarchiv.

Johann Ehrenfried Charisius

Entsprechend den Neigungen und Sammlungsinteressen von Löwens waren sowohl in der Bibliothek als auch in den Sammlungen sehr viele mathematische, astronomische und nautische Werke und Geräte enthalten, unter anderem zwei wertvolle Globen und die Prachthandschrift von Francisco de Mello über die Arbeiten von Euklid.

Ganz im Geschmack der Zeit gehörten zur Sammlung unter anderem auch Bronzefiguren, zum Beispiel Venus und Apollo auf Marmorsockeln und Objekte aus Elfenbein, Porzellan und Emaille. Miniaturkanonen, andere Waffen und ein Festungsmodell zeugen von Löwens militärischer Karriere.

Die Trennung der Bibliotheken und Museen

Nach der Übernahme der Löwenschen Sammlungen wurden diese zunächst getrennt von den eigentlichen Beständen der Ratsbibliothek aufbewahrt. Erst in den 1820er-Jahren unterbreiteten die Kuratoren der Ratsbibliothek dem Rat den Vorschlag, die Buchbestände und musealen Sammlungen beider Bibliotheken jeweils voneinander zu trennen und anschließend beide Buchbestände und beide musealen Sammlungen gemeinsam zu präsentieren.

Diesem Vorschlag wurde zugestimmt und so entstand neben der mit der Löwenschen Bibliothek vereinigten Ratsbibliothek eine gemeinsame museale Sammlung, quasi der Grundstock des späteren Provinzialmuseums für Neuvorpommern und Rügen, dem heutigen Stralsund Museum. Wohl nicht wenige der naturkundlichen Sammlungsobjekte dürften in den Bestand des Meeresmuseums übergegangen sein.

Von Dirk Schleinert