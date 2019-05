Barth

Ein rasantes, wenngleich kurzes Vergnügen: Drei, vier Mal brauste der Ty19, der neue Rennwagen des Stralsunder Hochschulteams Baltic Racing am Samstagabend auf dem Barther Flughafen hin und her. Dann ein klackendes Geräusch. Irgendetwas war kaputt. „Nicht schlimm“, sagte später Teamchef Arne Amir Azazi, „das lässt sich in zwei, drei Tagen reparieren.“ Der Freude über den neuen Flitzer tat dieser kleine Vorfall jedenfalls keinen Abbruch. Mehr als 100 Menschen feierten die Enthüllung des neuesten Modells, mit dem die Studenten im Sommer bei drei Rennen an den Start gehen.

Und im Grunde tat der Wagen am Samstag, was er in dieser Phase der Saison soll. Denn in den kommenden Wochen stehen die Testfahrten auf dem Flughafengelände in Barth an. Und Teile, die nicht halten, seien laut Teamleiter Azazi ein Anlass zum Nachbessern. Das Ziel: Bis zu den Veranstaltungen Ende Juli und August einen stabilen Rennwagen auf den Asphalt zu stellen, der die Herausforderung der Rennen meistert.

Bald geht es nach Hockenheim

Im Sommer geht es dann unter anderem nach Hockenheim und Spielberg, traditionsreiche Adressen des Rennsports. „Das ist die Belohnung für die harte Arbeit“, sagt Arne Amir Azazi. So mancher des 75-köpfigen Teams stecke neben dem Studium an der Stralsunder Hochschule bis zu 40 Stunden pro Woche in die Arbeit für das Rennteam. „Aber das ist keine Arbeit, das ist Leidenschaft, volle Hingabe“, so der Teamleiter.

75 Mitglieder hat das Baltic Racing Team der Hochschule Stralsund. Quelle: Robert Niemeyer

Seit September 2018 tüftelten die verschiedenen Abteilungen des Baltic Racing-Teams an dem Rennwagen. In diesem Jahr, dem 20. Jahr des Bestehens des Teams, lautete das Motto „Evolution statt Revolution“, so Stefan Mehnert, technischer Leiter. In den vergangenen Jahren sei der Wagen zumeist nahezu von Grund auf neu aufgebaut worden. „In diesem Jahr haben wir bestehende, funktionierende Lösungen des vergangenen Jahres übernommen und uns Entwicklungsschwerpunkte gesetzt“, so Mehnert.

Ty19 hat als erstes Fahrzeug Aeropaket

Der wohl wichtigste und offensichtlichste: Der Ty19 hat er als erster der Reihe ein sogenanntes Aeropaket. Erstmals ist der Rennwagen mit Heck- und Frontflügeln ausgestattet, um unter anderem stabiler und schneller durch Kurven fahren zu können. „Das ist ein großer Sprung nach vorne“, so Teamchef Azazi.

135 km/h erreicht der Ty19 in der Spitze, könnte bei einer anderen Übersetzung jedoch bis zu 200 km/h schaffen. „Das brauchen wir aber nicht“, sagt Stefan Mehnert, der nicht nur technischer Leiter, sondern auch Fahrer ist. Vielmehr gehe es um die Beschleunigung und Stabilität. Von 0 auf 100 benötigt der Ty19 gerade einmal 3,2 Sekunden. „Als ich das erste Mal mit einem der Rennwagen gefahren bin, stieg der Adrenalinspiegel natürlich. Das ist mit einem Pkw nicht zu vergleichen“, so Mehnert.

Auch 75-Meter-Strecke so schnell wie möglich beschleunigen

Sieben Disziplinen muss das Team bei den Rennen, unter anderem bei der Formula Student Germany in Hockenheim, bewältigen, vier davon auf der Strecke. Dabei geht es darum, auf einer 75-Meter-Strecke so schnell wie möglich zu beschleunigen, in einem achtförmigen Rundkurs die Stabilität des Fahrwerks unter Beweis zu stellen, auf einer 1,5 Kilometer kurzen Sprintstrecke die schnellste Runde zu fahren sowie bei einem 22 Kilometer langen Rennen Ausdauer zu beweisen. „Unser Ziel ist, unter die Top 20 zu kommen“, sagt Arne Amir Azazi. Etwa 100 Wagen starten beispielsweise bei dem fünftägigen Event auf dem Hockenheimring.

Für die Hochschule Stralsund sei das Baltic Racing-Team mittlerweile ein Marketingmagnet, wie, Rektorin Prof. Dr.-Ing. Petra Meier betonte. „Ich freue mich vor allem darüber, dass der Spirit der ersten Stunde erhalten geblieben ist“, sagte Meier. Laut Dekan Prof. Dr.-Ing. Roy Keipke sei das Team das „größte Aushängeschild, das wir haben“. Die Stralsunder Hochschule werde dadurch national wie international bekannt. Sogar aus Südamerika würden sich junge Menschen für den Studiengang Motorsport Engineering bewerben, um dann beim Baltic Racing-Team mitzumachen.

