„Strandhotel“ in Zingst: Steigenberger ab 2022 nicht mehr Betreiber

Zingst

Die Steigenberger-Gruppe muss Zingst verlassen. Das Hotel der Vier-Sterne-plus-Kategorie sowie das Apart-Hotel werden ab kommenden Jahr von den Eigentümern selbst geführt. Die Deutsche Immobilien-Gruppe übernimmt im Januar 2022 das Hotel-Management in Vertretung für die Eigentümergemeinschaft. Das haben die Eigentümer des Hotels jetzt mit großer Mehrheit beschlossen. Zudem sollen 7,3 Millionen Euro in das erste Haus am Platz investiert werden, um es grundlegend zu modernisieren und zu erweitern.

Mehr Individualität

„Wir wollen die Chancen für das Strandhotel Zingst nutzen, um noch mehr, besser und individueller auf die Bedürfnisse der Gäste einzugehen. So steigern wir den Mehrwert auf allen Seiten – bei den Urlaubern genauso wie den Eigentümern“, erläutert DI-Chef Benedikt Jagdfeld.

Von Timo Richter