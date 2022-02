Zingst

Einen besonderen Testballon lässt das Seeheilbad Zingst am Strand steigen: Hundebesitzer dürfen mit ihren angeleinten Vierbeinern auch außerhalb des ausgewiesenen Hundestrandes spazieren gehen. Die neue Freiheit gilt in der Zeit vom 1. Mai bis Ende September, wie die Leiterin des Bürger- und Ordnungsamtes der Zingster Kommunalverwaltung, Karin Eiweleit, sagt. Außerdem ist der Strand außerhalb des für Hunde reservierten Abschnitts nur von 6 bis 7.30 Uhr frei. Frauchen und Herrchen müssen zudem Hundekotbeutel dabeihaben, um Hinterlassenschaften ihrer vierbeinigen Lieblinge einzusammeln. Die Öffnung des Strandes für Hunde ist Teil der neuen Strand- und Badeordnung, die die Mitglieder der Zingster Gemeindevertretung während ihres jüngsten Treffens einstimmig beschlossen haben.

Seit anderthalb Jahren wird das Regelwerk intensiv diskutiert, so Karin Eiweleit. Gerade mit Blick auf die Hunde etwa im Bereich der Seebrücke werde genau hingeschaut, ob sich die Hundebesitzer auch wirklich an die Regeln halten oder ob es vermehrt Beschwerden, beispielsweise über nicht angeleinte Hunde, gibt. „Sonst kommt der Zeigefinger des Ordnungsamtes“, betont dessen Leiterin. Zudem gibt es die Möglichkeit, die neu eröffnete Freiheit am Strand auch wieder einzuschränken.

Rettungsdienst irritiert

Wichtigster Punkt für eine neue Strand- und Badeordnung war allerdings die neue Durchnummerierung der Strandübergänge. In der Vergangenheit war auch der Rettungsdienst aufgrund der unübersichtlichen Nummerierung immer wieder ins Schwimmen gekommen. Da gab es zuweilen Übergänge, deren Zahl noch mit einem Buchstaben erweitert worden waren. Das, so Karin Eiweleit, ist zwar historisch gewachsen, hatte aber auch zu Missverständnissen geführt. Die Nummerierung erfolgt nun fortlaufend von Ost nach West. Die Leiterin des Bürger- und Ordnungsamtes rät Vermietern, die neue Nummerierung der Strandübergänge in ihren Hausprospekten zu beachten. Der Sportstrand beispielsweise ist nicht länger am Strandzugang 6 zu finden, sondern – nach neuer Zählweise – am Strandübergang 14.

Während ab Mitte Mai wenigstens der Hauptrettungsturm an der Seebrücke mit Rettungsschwimmern der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes besetzt sein wird, gilt künftig, dass ab dem 20. Juni eines jeden Jahres alle weiteren Rettungstürme am Strand besetzt sein werden. Und das wird in dieser Saison einer mehr sein. Denn auch in Höhe des Campingplatzes Freesenbruch wird in dieser Saison ein neuer Wachturm aufgestellt. Der wird derzeit von Mitarbeitern des Bauhofes hergerichtet, wie Karin Eiweleit sagt, schließlich sei so ein Turm ein wenig auch immer Aushängeschild der Kommune. „Dort fehlte bislang ein solcher Turm.“ Sportangebote dort sowie die vielen Gäste des Campingplatze an dem Strandbereich machten den Aufbau des neuen Außenpostens erforderlich.

FKK oder Badehose – beides ist möglich

Von der Notwendigkeit des Rettungsturms am Strandzugang 29 nach neuer Zahlweise ist Karin Eiweleit überzeugt. Als Test bezeichnet sie dagegen einen gemischten Badebereich zwischen den Strandübergängen fünf und neun. Dort können sich die Besucher mit und ohne Badebekleidung aufhalten, eine Trennung zwischen Anhängerinnen und Anhängern der Freikörperkultur und Trägerinnen und Trägern von Badebekleidung erfolgt dort nicht – jedenfalls nicht, solange es keine erhebliche Zahl von Beschwerden gibt.

Neu in dem Regelwerk ist auch die Freigabe des gesamten Strandes für Stehpaddler. Diese durften die aufblasbaren Boards bislang nur im Bereich des Sportstrandes nutzen. Diese Einschränkung wurde aufgehoben, nun dürfen die Boards überall am Strand in die Ostsee eingesetzt werden.

Anders beim sogenannten „Sondeln“: Die gezielte Suche nach Gegenständen im Sand mithilfe eines Metalldetektors ist laut Karin Eiweleit künftig nur noch mit einer Genehmigung gestattet. Außerdem dürfen der neu gefassten Strand- und Badeordnung zufolge Sand, Muschelschalen und Steine nur noch für den Eigenbedarf gesammelt oder mitgenommen werden.

Von Timo Richter