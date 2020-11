Strandung vor Dierhagen: So will der Dorfverein an das Schicksal der „Janne“ erinnern 

Dierhagen

Viele Jahre lang war das Wrack des 1930 vor Dierhagen gestrandeten finnischen Dreimastschoners d a s Fotomotiv des Ostseebades. Der Dörpverein Ostseebad Dierhagen wollte an das Schicksal des Schiffes erinnern und hat eine Ausstellung vorbereitet. Sie sollte am 13. November, genau an diesem Tag vor 90 Jahren war das Schiff gestrandet, im Geschichtshaus im Ortsteil Dändorf eröffnet werden. Alles war bereits vorbereitet, doch nun macht das Coronavirus auch dem Dörpverein einen dicken Strich durch die Rechnung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Sobald es die Lage zulässt, werden wir die Ausstellung eröffnen“, kündigte Vereinsvorsitzender Guido Keil an.

Auf die darf man sehr gespannt sein. Denn was die Mitglieder der Chronikgruppe des Dörpvereins im Zuge ihrer Recherchen zusammentragen konnten, kann sich sehen lassen. Dazu gehören zunächst zahlreiche Postkarten. Damit wird die Geschichte der „Janne“ von der Strandung bis zu ihrem allmählichen Verfall dokumentiert. „Zum Teil werden die Ansichtskarten mit Berichten des ‚Ribnitzer Stadt- und Landboten‘ unterlegt“, erläutert Guido Keil. Ergänzt werden die Postkartenansichten durch private Aufnahmen, die aus Familienalben von Bewohnern des Ostseebades stammen.

Originale Teile vom Schiff werden zu sehen sein

Der Vorsitzende des Dorfvereins freut sich sehr, dass auch originale Teile vom Schiff zu sehen sein werden, die von vier Dierhägern bzw. Dändorfern zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehören unter anderem eine Planke und eine Luke. Der Plan ist, dass die Besitzer dieser originalen Teile am Tag der Ausstellungseröffnung darüber erzählen, wie sie zu diesen gekommen sind. „Unser Ziel war es, alles Material, was wir zu dem in Dänemark gebauten und unter finnischer Flagge fahrenden Schiff und seiner Strandung greifen konnten, in dieser Ausstellung zusammenzuführen“, sagt der Vorsitzende des Dierhäger Dorfvereins. So soll in der Ausstellung auch an eine Tauchaktion von Meeresarchäologen der Universität Rostock im Jahre 1960 erinnert werden, in deren Verlauf ein Teil vom Ruderblatt geborgen wurde.

Im November 1930 war der Dreimastschoner unterwegs von der westlichen Ostsee nach Finnland ( Rauma). Die Sicht war sehr schlecht und es stürmte heftig. Dass es zur Strandung des Schiffes vor Dierhagen kam, war auf einen Navigationsfehler zurückzuführen. Offenbar wurde das Leuchtfeuer Gedser-Schiff ( Dänemark) mit der Nebelstation Wustrow verwechselt. Während die neunköpfige Besatzung annahm, in Richtung Gedser Feuerschiff unterwegs zu sein, steuerte ihr Schiff in der Nacht vom 13. auf den 14. November auf Wustrow zu und geriet schließlich unter vollen Segeln auf den Dierhäger Strand. Die „Mecklenburger Zeitung“ äußerte in ihrer Ausgabe vom 17. November 1930 die Vermutung, dass hier möglicherweise Alkohol eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben könne.

Teile des Wracks landeten nach dem Krieg in Öfen

Die neun Mannschaftsmitglieder überstanden das Unglück unbeschadet. In den darauffolgenden Tagen wurden die Takelage und Ausrüstungsgegenstände geborgen und mit Booten nach Warnemünde transportiert. Dort wurde alles den Reedereivertretern der „Janne“ übergeben. Wind und Wellenschlag setzten dem Schiff in den folgenden Jahren immer mehr zu. Was an Holzteilen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch übrig geblieben war, landete in den Öfen. Brennstoff war knapp.

Führte tatsächlich ein Navigationsfehler zur Strandung? Die Mitglieder der Chronikgruppe des Dörpvereins wollten es genauer wissen. Keil: „Wir gingen davon aus, dass es eine Seeakte zu diesem Unglück geben müsste und fragten unter anderem im Stadtarchiv Rostock an. Aber dort gibt es keine Akte. Wir bekamen jedoch den Fingerzeig, es doch mal im finnischen Rauma zu versuchen, wo ja der Heimathafen der ‚Janne‘ lag.“ Das klappte. Das dortige Seefahrtsmuseum schickte neben Musterungslisten und weiteren Materialien unter anderem die Kopie eines in der Lokalzeitung erschienenen Artikels vom 1. Dezember 1930. Es ist der Wortlaut des Berichtes, den der Kapitän der „Janne“ vor dem Amtsgericht in Rauma gegeben hatte.

Kapitän wies Steuermann Alleinschuld zu

„Über einen Bekannten im estnischen Tallin, dessen Frau Übersetzerin ist, bekam ich Kontakt zu einem Deutschen, der seit vielen Jahren in Finnland lebt und mit einer Finnin verheiratet ist. Er übersetzte uns den Zeitungsartikel“, erzählt Keil. Der Kapitän der „Janne“ hatte übrigens zu Protokoll gegeben, dass allein der Steuermann die Schuld an dem Unglück trage. „Ob diese Aussage dann tatsächlich so akzeptiert wurde, wissen wir nicht, da bisher noch keine Gerichtsakte aufgetaucht ist“, so Keil.

Auf jeden Fall werde auch ein Teil des Materials, das man aus Finnland erhalten habe, in der Ausstellung zu sehen sein, informierte der Vorsitzende des Dorfvereins. Und das, was man in mehr der Ausstellung nicht unterbringen kann, solle im kommenden Jahr im „Verteller“ (Teil 9), der Schriftenreihe zur Geschichte des Ostseebades Dierhagen, veröffentlicht werden.

Von Edwin Sternkiker