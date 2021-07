Barth

Die komplette Fertigstellung der westlichen Altstadtumfahrung in Barth geht in diesen Tagen ihrem Ende entgegen. Nach dem Aufbringen der Asphaltdecke auf dem 130 Meter langen Abschnitt der Barthestraße, dem letzten der drei Bauabschnitte, wird bald auch die lästige Umleitung in Richtung Stadtzentrum aufgehoben sein.

Vom Mittwoch bis zum Freitag dieser Woche arbeiten die Bauleute des Dettmannsdorfer Tiefbauunternehmen BaSeCo GmbH mit den Spezialisten der regionalen Niederlassung der Possehl Spezialbau GmbH aus Celle zusammen, um mittels moderner Asphaltiertechnik zuerst eine 16 Zentimeter starke Tragschicht und anschließend eine vier Zentimeter hohe Deckschicht auf den Unterbau aufzutragen.

Neue Gehwege sorgen für Sicherheit

Vorangegangen war seit Anfang Januar die vollständige Erneuerung der unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Neugestaltung der Fußwege. Während stadteinwärts auf der linken Seite (Nordseite) ein zwischen 1,20 und 1,60 Meter breiter Gehweg gepflastert worden ist, wird die rechte Fahrbahnseite (Südseite) von einem kombinierten Geh- und Radweg von 2,50 Meter Breite gesäumt.

Komplizierter Baugrund fordert Fachleute

Als ursprünglicher Abnahmetermin für die Barthestraße war eigentlich der 30. Juni avisiert. Doch aufgrund sich zusätzlich notwendig machender Arbeiten bei der Verlegung neuer Gasleitungen sei es zur Verzögerung von gut einer Woche gekommen, erklärte Thomas Kröger, einer der BaSeCo-Geschäftsführer.

Hingegen wäre das übrige Baugeschehen relativ problemlos verlaufen. Das Entfernen einer früheren Betonstraße unter der alten Asphaltdecke habe sich einfacher gestaltet als befürchtet. Nachdem die 20 Zentimeter starke Asphaltschicht abgefräst war, konnte der 25 Zentimeter starke Beton ebenfalls gefräst werden, statt ihn aufwendig zu zerschneiden.

Möglich geworden sei das durch die Hinzuziehung eines Sachverständigen mit den erforderlichen Messgeräten. Wegen des komplizierten Baugrundes wären die Tiefbauarbeiten nämlich mit Vibrationen verbunden gewesen, die auch die angrenzenden Häuser betrafen. Der Fachmann habe das Geschehen mit Erschütterungsmessungen begleitet, um eventuelle Beschädigungen zu dokumentieren.

Auch beim Auftrag der neuen Deckschicht am Donnerstag, bei der eine Vibrationswalze zum Einsatz kam, war der Gutachter anwesend.

Arbeiten an der Einmündung Trienseestraße noch bis Ende August

Ende der Arbeiten in Sicht: Ab Mittwoch soll die Innenstadt wieder auf direktem Weg erreichbar sein. Quelle: Volker Stephan

Während die Straßenbauarbeiten in der Dammstraße am Freitag mit der Erledigung von Restpunkten abgeschlossen werden, steht in der Einmündung der Trienseestraße noch ein Zusatzauftrag auf dem Arbeitsplan von BaSeCo. Nachdem dort die ersten Häuser ebenfalls an die neuen Trink- und Abwasserleitungen angeschlossen worden sind, muss auch hier die Straßenoberfläche wiederhergestellt werden, was sich noch bis zum Monatsende hinziehen könnte.

Die Tiefbauer werden ihre Aktivitäten jetzt auf die Schiller- und die Burgstraße konzentrieren. „In der Schillerstraße sind wir beim Straßenbau. Unser Fertigstellungsziel liegt bei Ende August“, so Thomas Kröger.

Die Geschichte der Barther Altstadtumfahrung Im April 2012 findet eine Einwohnerversammlung mit den Anliegern des Bleicherwalls statt. Thema ist der äußerst schlechte Zustand der einstigen Flanierstrecke. Weil man den Anliegern nach und nach die Errichtung von Garagen und Carports gestattete, bildeten sich durch das Befahren des nicht befestigten Fußweges Spuren und zahllose Löcher. Eine Lösung für das Problem kann zu dieser Zeit nicht gefunden werden. 2013 werden – ein Jahr früher als geplant – die Mittel für den 1. Bauabschnitt (BAS) der westlichen Altstadtumfahrung zugewiesen. Er soll zwischen Bahngleis und damaligem Blumenhaus Kade vom Platz des Friedens über das frühere Gärtnereigelände bis zum einstigen Diesterweg-Schulhof führen. Nach der Planungsphase im Jahr 2014 kann 2015 mit dem 1. BAS begonnen werden; 2016 ist er fertig. Im August 2017 wird das einstige Haus Chausseestraße 3 (etwa bis 1970 Bäckerei Ewert) zwischen Dammtor und Bleicherwall abgerissen. Weil der Durchgang zwischen ihm und dem früheren Kaufmannsladen Bölkow (bis etwa 1975, dann HO) zu schmal für die Einmündung des 2. BAS in die Barthestraße ist, hat die Stadt das baufällige Haus zwecks Abriss gekauft. Anfang November 2018 wird die Baustelle des 2. BAS zwischen Arndt- und Barthestraße eingerichtet. Besonderheit ist die räumliche Trennung von Fahrbahn (Holzreiterwall) sowie Geh-/Radweg (Bleicherwall). Zwischen den Baumreihen soll ein TTE-System verlegt werden – Kunststoffplatten, deren Fächer mit Pflastersteinen gefüllt sind. So kann der 2012 von den Anwohner beklagte Missstand behoben werden. Im November 2019 wird der 2. BAS der westlichen Altstadtumfahrung für den Durchgangsverkehr freigeben. Die nun insgesamt 963 Meter lange Umgehungsstraße (1. und 2. BAS) zwischen dem Platz des Friedens und der Barthestraße ist mit 6,15 Metern genau so breit wie die Hafenstraße oder der Reifergang. Mitte Juli 2020 erfolgt die Abnahme des neu gestalteten Straßenabschnittes zwischen dem Dammtor und der Einmündung des 2. BAS in die Barthestraße. Im Januar 2021 wird der 3. BAS in der Barthestraße (Einmündung 2. BAS bis Dorfstellenstraße) für die bevorstehenden Tiefbauarbeiten gesperrt.

Verkehr kann voraussichtlich ab Mittwoch wieder rollen

Vor der endgültigen Wiedereröffnung des erneuerten Abschnitts der Barthestraße für den Durchgangsverkehr ist jedoch eine obligatorische verkehrstechnische Beschilderung vorzunehmen, die über einen Beschilderungsplan von der Verkehrsbehörde vorgegeben wird. Sind beim beauftragten Unternehmen MVL alle nötigen Schilder vorhanden, kann der Verkehr ab Mittwoch der nächsten Woche wieder rollen. Müssen Schilder nachbestellt werden, könnte es noch einige Tage länger dauern.

Mit der Vollendung des dritten Bauabschnitts ist das Gesamtprojekt Altstadtumfahrung aber noch nicht ganz abgeschlossen. Weil der frühere Spielplatz am Tückmantel dem Straßenbau im Wege war, ist er vor Jahren leicht versetzt neu angelegt, aber nie mit Geräten ausgestattet worden. Barther Eltern und Kinder hoffen nun, dass die Stadtverwaltung ihr Versprechen einlöst und ihn schnellstens wieder nutzbar macht.

Von Volker Stephan