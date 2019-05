Wieck

Wenn die Anwohner einer ganzen Straße feiern, soll auch etwas für den Ort herauskommen. Das haben sich die Anlieger der Nordseite in Wieck auch während der sechsten Auflage des Straßenfestes gedacht und den prall gefüllten Spendentopf für einen hölzernen Gerätehalter samt Gerätschaften zur Pflege der Gräber auf dem Friedhof geleert. Ein heimischer Tischler fertigte die Holzkonstruktion und stellte die auf dem Wiecker Friedhof auf. Dort wurde das Gestell mit Rechen, Hacke und Schaufeln bestückt und steht den Besuchern zur Verfügung. Mitglieder des Organisationsteams des Nordseiten-Festes trafen sich jüngst auf dem Friedhof, um mit einer kleinen Plakette die Herkunft des Gerätegestells zu dokumentieren.

An die 100 Anlieger feiern einmal im Jahr gemeinsam. Die dabei gesammelten Spenden kommen immer Projekten innerhalb Wiecks zugute. Profitiert haben in der Vergangenheit die örtliche Kindertagesstätte, die freiwillige Feuerwehr oder die Tagespflege. Das siebte Straßenfest in der Nordseite soll am 7. September stattfinden.

Timo Richter