Straßenglätte: Autos landen in Vorpommern-Rügen im Graben und an der Leitplanke

Stralsund/Bergen/Ribnitz-Damgarten

Straßenglätte hat in Vorpommern-Rügen zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Allein von Donnerstag zu Freitag eigneten sich Landkreises Vorpommern-Rügen drei Verkehrsunfälle, die auf Straßenglätte und unangepasste Geschwindigkeit der Fahrzeugführer zurückzuführen sind. Fünf weitere Glätteunfälle registrierte die Polizeiinspektion Stralsund seit Wochenbeginn. In den meisten Fällen ging es glimpflich ab und blieb es bei Sachschaden, den die Polizei mit mehr als 46 000 Euro bei allen acht Unfällen beziffert.

22-Jährige landet bei Sagard mit Pkw im Graben

Betroffen waren vorrangig die Bereiche der Hansestadt Stralsund sowie die Insel Rügen. Zu vier Glätteunfällen kam es allein im Stralsunder Stadtgebiet, wobei sich jedoch niemand verletzte. Auf Rügen rückten Beamten des Polizeirevieres Sassnitz am frühen Donnerstagmorgen zunächst zu einem Glätteunfall bei Sagard aus. Dort kam auf der Bundesstraße 96 gegen 8.15 Uhr ein Pkw VW nach links von Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die 22-jährige Fahrerin hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw verloren, als sie von Sassnitz in Richtung Sagard fuhr. Die junge Frau kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Ihr Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Anzeige

Transporter prallt auf der B 96 gegen Leitplanke

Ein weiterer Unfall ereignete sich nur kurze Zeit später auf der Insel. Auf der Fahrt von Stralsund in Richtung Bergen kam gegen 9.20 Uhr ein Transporter auf der Bundesstraße 96 auf Höhe Stönkvitz von der Fahrbahn ab und prallte nach einer Rechtskurve gegen die Schutzplanke. Der 42-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Transporter war jedoch nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro.

Mofa-Fahrer stürzt in Ribnitz-Damgarten

Am Freitagmorgen verletzte sich ein Mofa-Fahrer leicht bei einem Unfall, als er kurz vor 6 Uhr an einer Kreuzung in Ribnitz-Damgarten stürzte. Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich bereits um den 17-jährigen Fahrer, als die Polizeibeamten am Unfallort Damgartener Chaussee/Ecke Fritz-Reuter-Straße eintrafen. Der Jugendliche kam anschließend in ein Krankenhaus.

Auch für die nächsten Tage haben die Meteorologen winterliches Wetter mit Schneefall und Glätte vorausgesagt. Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht. Die Geschwindigkeit sollte den Straßenverhältnissen angepasst und lieber ein paar Minuten mehr für den zurückzulegenden Weg eingeplant werden, um sicher ans Ziel zu gelangen.

Von OZ