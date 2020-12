Barth

Nachdem die Anwohner der Burg- und der Schillerstraße in Barth jahrzehntelang vergeblich darauf gehofft hatten, sollen nun endlich auch ihre Straßen in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden. Das Auftragsvolumen umfasst sowohl die Erneuerung der unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen als auch die anschließende Neugestaltung von Fahrbahnen und Fußwegen. Ebenfalls soll die westliche Altstadtumgehung mit der Sanierung des Teilstückes der Barthestraße zwischen dem Eichgraben und der Dorfstellenstraße vollendet werden. Die Gesamtkosten aller drei Maßnahmen belaufen sich auf etwa 1,6 Millionen Euro.

Im Ergebnis der Ausschreibungsverfahren hatte das Dettmannsdorfer Tiefbauunternehmen BaSeCo ein günstiges Gesamtangebot unterbreitet und den Zuschlag erhalten. Neben dem ersten Bauabschnitt der Barthestraße rund um das Dammtor hatten die Dettmannsdorfer in den vergangenen Jahren zahlreiche andere Tiefbaumaßnahmen im Barther Stadtgebiet zur Zufriedenheit der Auftraggeber ausgeführt.

Baustart am 11. Januar

Theoretisch erfolgte der Baustart bereits im Spätherbst mit der Bauanlaufberatung, praktisch soll es aber erst nach dem Jahreswechsel losgehen. Grund für die Aufschiebung ist der sich verspätende Liefertermin für die Schachtelemente der Schiller- und Burgstraße, sodass sich der Arbeitsbeginn vor der Weihnachtspause nicht mehr lohnte, wie Bauamtsleiter Manfred Kubitz erklärte. Nun sollen sich die Bagger ab dem 11. Januar drehen, sofern das Wetter es zulässt. „Die Kfz-Halter unter den Anwohnern bekommen im Ordnungsamt des Rathauses kostenlose Parkscheine für den Parkplatz am Osthafen“, versprach Kubitz.

Auch die Schillerstraße soll saniert werden. Quelle: Volker Stephan

Auch in der Barthestraße kann es erst nach der Lieferung der Schachtelemente losgehen. Die bestehen hier aus Polymermaterial und werden in Polen produziert. Jedoch liegen solche Teile in heutiger Zeit nicht mehr abrufbereit beim Hersteller auf Lager, sondern werden erst nach dem Eingang einer konkreten Bestellung gefertigt.

In der Barthestraße kommt erschwerend hinzu, dass sich unter der Asphaltdecke eine frühere Betonstraße verbirgt. Und die kann, um die Fundamente der angrenzenden Häuser zu schonen, nicht einfach mit schwerer Abbruchtechnik zerkleinert werden. Stattdessen muss sie mit einer Säge in transportable Teile zerschnitten werden.

Geplante Fertigstellung im Sommer

Barths Bauamtsleiter rechnet damit, dass es spätestens im Februar auch in der Barthestraße losgehen kann. Die Fertigstellung aller drei Straßen werde sich dann bis zum Sommer hinziehen. „Unser Kampfziel ist Mitte Juni“, so seine Vorgabe.

Manfred Kubitz berichtete außerdem über den Fortgang der Arbeiten am Steuerhaus sowie über den aktuellen Stand um die Erweiterung der „ Ballastkiste“ genannten Mittelpier. Das Steuerhaus musste ab Herbst 2019 nach einem Wasserschaden im Fundament sowie dadurch bedingten Folgeschäden umfangreich instandgesetzt und renoviert werden. Mittlerweile ist die erneuerte und bei dieser Gelegenheit gleich modernisierte Heizungsanlage wieder in Funktion.

Im Januar werden die Elektriker die letzten Leitungen verlegen, woraufhin die Estrichleger mit der Wiederherstellung des Fußbodens beginnen können. Weil beim Wechsel der verrosteten Scheibenfundamente einige der überdimensionalen Glasscheiben rissen, müssen diese noch ausgetauscht werden. Die Tischlerei Beilfuß, die den Auftrag erhielt, wird für die schweren Glasplatten ein Spezialtransportgerät einsetzen müssen.

Außerdem wurde bei der Tischlerei Hinrich die Anfertigung eines neuen Informationstresens in Auftrag gegeben, wie Manfred Kubitz berichtete. Den alten Betontresen hatte man im Vorfeld der Estrichaufnahme abbrechen müssen.

Der zwecks Verlängerung der Ballastkiste gestellte Förderantrag sei durch das Ministerium geprüft und als förderwürdig eingestuft worden. „Nun liegt er zur Weiterbearbeitung dem Landesförderinstitut vor“, so Manfred Kubitz. Um beiderseitiges Festmachen von Kreuzfahrtschiffen an der Ballastkiste ohne Beeinträchtigung des Fährverkehrs zu ermöglichen, soll die gesamte Mittelpier um 25 Meter in Richtung Mole verlängert werden.

