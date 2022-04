Straßenverkehr in Barth: Was sich jetzt ändert

Barth

Im Straßenverkehr in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird sich einiges verändern. Die Stadtvertreter der Vinetastadt haben am Donnerstagabend gleich mehrere Beschlüsse gefasst, die an verschiedenen Stellen Verkehrsregelungen beeinflussen. Gleichwohl geräuschlos gingen die Abstimmungen nicht vorüber.

Über manche Punkte wurde heftig diskutiert. Vor allem aber der Umstand, dass und wie diese Änderungsvorschläge zustande gekommen sind, sorgte für Kritik. Dabei können offenbar weder die Stadtverwaltung noch die Stadtvertretung etwas für die Notwendigkeit dieser Änderungen.

Vor etwa 20 Jahren wurde angeordnet, dass die Barther Altstadt eine verkehrsberuhigte Zone sein soll. Heißt: Fahrzeuge dürfen nur Schrittgeschwindigkeit fahren, Fußgänger und Fahrzeuge sind gleichberechtigt, Fußgänger dürfen also die gesamte Fahrbahn nutzen. Grundsätzlich müssen alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen. Angeordnet hatte diese Zone die Verkehrsbehörde des Landkreises.

Frist für Barth bis zum Frühjahr

Eben diese Behörde hat nun festgestellt, dass diese Regelung nicht ganz so rechtskonform ist. Denn für eine verkehrsberuhigte Zone gelten auch ganz bestimmte bauliche Vorschriften. Wichtigstes Kriterium ist, dass der Bereich eine überwiegende Aufenthaltsfunktion hat. Das zeigt sich in der Regel darin, dass Straße und Fuß- oder Radweg nicht voneinander abgetrennt sind, sondern auf gleichem Niveau auf der gesamten Straßenbreite einheitlich gestaltet sind. Die Verkehrsbehörde hat festgestellt, dass das in der Barther Altstadt, bis auf eine Ausnahme, gar nicht gegeben ist.

Deshalb teilte die Behörde der Stadt mit, man wolle im Frühjahr 2022 die verkehrsberuhigte Zone aufheben. Die Stadt und die Stadtvertretung könnten sich bis dahin Gedanken über Alternativen machen. Andernfalls könnte sich die Lage drastischer ändern und womöglich gefährlicher werden. Denn eine Möglichkeit wäre, dass in der Altstadt plötzlich wieder Tempo 50 gilt. Auch Tempo 30 wäre möglich.

Gesamtkonzept für Barth gefordert

„Seit 20 Jahren beschäftigen wir uns mit der Situation. 20 Jahre fahren wir mit der Regelung. Und jetzt stellen wir fest: alles falsch. Wir fahren seit 20 Jahren verkehrt“, monierte Dirk Leistner (Freie Wähler Barth) vielsagend. „Das ist Erpressung“, wetterte Stadtvertreter Lothar Wiegand (Die Linke) am Donnerstagabend. Die Regelung habe 20 Jahre funktioniert. „Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen“, so Wiegand weiter.

In den vergangenen Monaten hatten sich Verwaltung und Ausschüsse mit möglichen Regelungen beschäftigt. Mehrere Vorschläge kamen am Donnerstag zur Abstimmung. Die Freien Wähler um Dirk Leistner bemängelten dabei vor allem ein fehlendes Gesamtkonzept. „Wir haben wieder nur Stückwerk“, so Dirk Leistner. Er forderte, die Verkehrsplanung in berufene Hände zu legen. Ein externes Fachbüro solle ein Verkehrskonzept für die Altstadt erarbeiten. Sein Antrag fand keine Mehrheit. Dennoch soll das Thema Straßenverkehr in den zuständigen Ausschüssen weiterhin eine Rolle spielen.

Tempo 20 in der Altstadt

Die Änderungen selbst bleiben aber auf der Tagesordnung. Die Altstadt soll nun zu einer Tempo-20-Zone werden. Das bedeutet neben der festgelegten Geschwindigkeit auch, dass überall weiterhin die Rechts-vor-links-Regelung gilt.

Die Lange Straße bleibt verkehrsberuhigter Bereich. Quelle: Maria Lentz

Der Bereich um den Markt sowie die Lange Straße bis zur Kreuzung Bau- und Badstüberstraße wiederum bleibt ein verkehrsberuhigter Bereich. Hier seien die Voraussetzungen gegeben.

Im östlichen Bereich des Zentrums wird eine Tempo-30-Zone geschaffen. In den Straßen Trebin (bis Höhe Festplatz), Burgstraße, Schillerstraße, August-Bebel-Straße, Teergang, Dunkler-Gang und Am Sportwall gelten dann 30 km/h und die Rechts-vor-links-Regelung. Hintergrund ist die Großbaustelle am Osthafen und der damit aufkommende Lkw-Verkehr. Die Bewohner dieses Bereichs sollen vor übermäßigem Lärm geschützt werden.

Der Trebin im östlichen Bereich der Barther Innenstadt Quelle: Sammlung Mario Galepp

Auch stimmten die Stadtvertreter mehrheitlich zu, dass Autos künftig nicht mehr vom Rewe-Parkplatz in die Lange Straße fahren dürfen. Hier soll ein Durchfahrtsverbot erlassen werden. Der Eigentümer der Rewe-Flächen muss aber noch zustimmen.

Fußgängerzone am Hafen

Der Hafen in Barth wird außerdem zur Fußgängerzone, auf Antrag der Freien Wähler sogar umfangreicher als ursprünglich angedacht. Im Osten führt die Zone nun bis zum Ende von Speicher II, umfasst also auch den Eingangsbereich Am Osthafen in Richtung Jambolaya. Im Westen wurde die Fußgängerzone bis zum Trafohaus verlängert. Damit soll der Hafenbereich als Promenade attraktiver werden.

Gleichzeitig beschlossen die Stadtvertreter auch, dass der Marktplatz zur Fußgängerzone werden soll. Der Hintergrund hier: Bislang ist der Platz ein verkehrsberuhigter Bereich. Es darf also dort mit Fahrzeugen gefahren werden. Das tun wohl auch einige Jugendliche mit ihren Mopeds. Die Polizei hat keine Handhabe, dies zu untersagen oder zu bestrafen. Deshalb muss aus dem Markt eine Fußgängerzone werden.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Mehrheit fand die Regelung, die Papenstraße von der Hackstraße Richtung Dammstraße zur Einbahnstraße zu machen und ein Durchfahrtsverbot vom Parkplatz des Bürgerhauses anzuordnen.

Die Verwaltung wird nun zu den beschlossenen Änderungen die entsprechenden Anträge an die Straßenverkehrsbehörde stellen. Auch sollen schon die benötigten Straßenschilder bestellt werden. Die Hoffnung ist, dass in etwa zwei Monaten die Änderungen umgesetzt werden können.

Von Robert Niemeyer