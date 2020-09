Streik bei Bus und Bahn in MV: Das müssen Schüler und Arbeitnehmer wissen

Rostock

Am kommenden Dienstag steht der öffentliche Nahverkehr in fast ganz MV bis 9 Uhr still. die Gewerkschaft Verdi hat zu einem Warnstreik aufgerufen, um ihre Forderung nach bundesweit einheitlichen Arbeitsbedingungen zu unterstreichen.

Die OZ erklärt, worauf Eltern, Schüler und Arbeitnehmer achten müssen.

Hier wird gestreikt

Bis auf Schwerin und die Anklamer Verkehrsgesellschaft im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind alle Verkehrsbetriebe im Land betroffen – auch der Schülertransport. In der Landeshauptstadt gilt ein Haustarifvertrag.

Die S-Bahnen und Regionalzüge der Deutschen Bahn sowie die Fähren sind vom Warnstreik nicht betroffen.

Dann wird gestreikt

Generell wird von Mitternacht bis 9 Uhr gestreikt. Rostock zum Beispiel soll sich die Belegschaft der Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) ab Betriebsbeginn gegen 3 Uhr bis etwa 9 Uhr an einem Warnstreik beteiligen, wie das Unternehmen mitteilte. „Für die Dauer des Streiks entfallen sämtliche Fahrten auf allen Bus- und Straßenbahnlinien“, hieß es. Nach Ende des Warnstreiks werde es eine Weile dauern, bis alle Busse und Straßenbahnen wieder fahrplanmäßig unterwegs seien.

Das gilt für Schüler

Schüler, die auf den Nahverkehr angewiesen sind, haben für die Dauer des Warnstreiks eine Entschuldigung. In manchen ländlichen Gebieten in MV kommt das einem freien Tag gleich, denn teilweise fährt nur ein Schulbus am Morgen.

Wer allerdings in zumutbarer Nähe zur Schule wohnt, muss laufen oder mit dem Rad fahren. Eine konkrete Entfernung, für die dies gilt, ist aber nicht festgelegt. Die Schulen sind auch angehalten, hier nicht zu streng zu sein.

Eine Verpflichtung der Eltern, die Kinder zur Schule zu bringen, gibt es nicht. Lehrer sind dagegen verpflichtet, rechtzeitig zur Arbeit zu erscheinen.

Das gilt für Arbeitnehmer

Auch alle anderen Arbeitnehmer müssen trotz des Streiks pünktlich sein. Da der Warnstreik rechtzeitig angekündigt wurde, kann der Arbeitgeber erwarten, dass man rechtzeitig Alternativen organisiert – sei es, dass man alleine mit dem Auto fährt oder mit Kollegen eine Fahrgemeinschaft bildet.

Wenn man dennoch zu spät kommt, kann die Fehlzeit vom Gehalt abgezogen werden. Oder man vereinbart mit dem Arbeitgeber, die Zeit nachzuarbeiten beziehungsweise mit Überstunden zu verrechnen. Auf jeden Fall muss der Arbeitgeber so bald wie möglich über eine drohende Verspätung informiert werden.

Corona und Fahrgemeinschaften

Fahrgemeinschaften können auch unter Corona-Bedingungen gebildet werden. Allerdings widerspricht ein volles Auto der grundsätzlichen Corona-Empfehlung, die Kontakte zu anderen Menschen möglichst gering zu halten.Daher sollte man zueinander Abstand halten, so weit das im Auto machbar ist, während der Fahrt eine Maske tragen und nicht mit Kollegen zusammen im Auto sitzen, mit denen man nicht auch bei Arbeit zusammen ist.

Gehbehinderte und Senioren

Wer auf Bus und Bahn angewiesen ist, um etwa zu einem Arzt oder einem anderen Termin zu kommen, muss im Zweifelsfall auf ein Taxi ausweichen. Die Kosten dafür werden allerdings nur erstattet, wenn man ein entsprechendes ärztliches Attest hat – etwa, weil man gehbehindert ist oder altersbedingt nicht mehr gut zu Fuß ist. Ein solches Attest gilt allerdings nicht für aufschiebbare Termine, sondern nur für medizinisch akut notwendige.

Darum wird gestreikt

Die Gewerkschaft Verdi will bundesweit einheitliche Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr durchsetzen. Das könnte für die Kollegen in MV einige Verbesserungen bedeuten: Bislang haben hier Berufseinsteiger erst nach zehn Jahren Anspruch auf 30 Urlaubstage im Jahr, in anderen Ländern von Anfang an. Das Weihnachtsgeld in MV beträgt 65 Prozent eines Monatslohns, in anderen Ländern 100 Prozent. Und in MV werden bislang Verspätungen bis zu 15 Minuten bei der letzten Fahrt vor Feierabend nicht als Überstunden gezählt.

Es handelt sich hierbei um eine andere Tarifauseinandersetzung als die große Entgelttarifverhandlung, die derzeit läuft und wegen der es in dieser Woche zu mehreren Warnstreiks in anderen Bundesländern gekommen war. Mecklenburg-Vorpommern blieb davon bislang unberührt.

Von Axel Büssem