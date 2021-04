Streit um Abriss des Anbaus an Wiecker Mühle: „Mühle könnte einstürzen“

Wieck

„Wir gehen hier mit Liebe, Herzblut und Vorsicht ans Werk“ – das sagt Rainer Griewel, der zurzeit einen Anbau der denkmalgeschützten Mühle in Wieck abreißt. „Dort wird vorsätzlich in Kauf genommen, dass die Mühle einstürzt“ – das sagt Frank Vorphal. Die Mühle soll wieder Flügel erhalten und zu einem Wohnhaus der Eigentümer ausgebaut werden.

Als der Inhaber einer Firma für Garten- und Landschaftsbau und Haustechnik am Montag mit einem Radlader auf das Grundstück fährt, ist der Immobilienmakler, der zwei Grundstücke weiter sein Büro hat, gewarnt. Der Abriss erfolge unprofessionell ohne jegliche Abstützung der zu erhaltenden Mühle, so die Einschätzung Frank Vorpahls. Außerdem sei der Anbau nicht vom Mühlenkorpus getrennt worden. Folgerung des Maklers: Die Mühle werde bei weiterem Abriss des Anbaus möglicherweise zusammenbrechen.

Planer widerspricht Vorwürfen

Dem widerspricht der Planer des Vorhabens, Ralph Barenbrock. Natürlich werde bei fortschreitenden Arbeiten ein sauberer Schnitt zwischen Anbau und Mühle erfolgen. Der Anbau sei mitnichten fest mit der Mühle verbunden, sondern lediglich angenagelt. Mit drei Dachlatten, die er mit bloßen Händen entfernen könnte, ergänzt Rainer Griewel.

Die Arbeiten erfolgten unter intensiver Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Noch am Montag habe er das Vorhaben Mitgliedern des Bauausschusses der Wiecker Gemeindevertretung vorgestellt, sagt Ralph Barenbrock. Bürgermeisterin Anke Schüler hatte die Baustelle im Hossbrink höchstpersönlich in Augenschein genommen. Laut dem Planer sei sie sowie die Mitglieder des Bauausschusses zufrieden mit der Entwicklung auf dem Grundstück.

Abstützung wird kommen

Das gelte auch für die Denkmalschutzbehörde und die Bauaufsicht, wie Rainer Griewel betont. Noch am späten Dienstagnachmittag wurde die Baustelle von Vertretern der Behörden besucht – und sie sind zufrieden wieder gegangen, fügt Ralph Barenbrock hinzu.

Bei fortschreitendem Abriss des Anbaus werde die Mühle selbstverständlich ein innenliegendes Tragegerüst erhalten, zudem werde der Korpus der denkmalgeschützten Mühle von außen eingepackt. Später werde die teils schadhafte Bitumenhaut entfernt, so dass von der Mühle dann nur noch die tragende Konstruktion mit teils mächtigen Balken übrig bleibt.

Eigentümer wollen einziehen

Dann beginnt der Wiederaufbau. Geplant ist es, die Außenhaut der Mühle mit Holzschindeln, ähnlich der neu errichteten Mühle in Ahrenshoop, zu gestalten. Der Mühle wird ein kleiner Anbau angefügt. Die Haustechnik verschwindet in einem Mini-Gebäude an der Grundstücksgrenze. Wichtigster Punkt ist: Die Mühle erhält wieder Flügel, die sich aber nicht drehen können. Die Mühle wird zu einem Wohnhaus für die Eigentümer ausgebaut, sagt Ralph Barenbrock. Die Arbeiten dafür sollen im Herbst beginnen. Derzeit sei es schwierig, Firmen zu finden, die die Arbeiten fachgerecht erledigen könnten.

Sämtliche Schritte sind nicht nur mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt, sie werden laut Rainer Griewel auch akribisch dokumentiert. So werden in regelmäßigen Abständen Fotos gemacht, die einem Online-Album zugefügt werden. Die Denkmalschutzbehörde kann somit jeden Arbeitsschritt zeitnah verfolgen.

Ungewöhnliche Gebäude entstanden

Zuletzt sind auf dem Darß verschiedene ungewöhnliche Gebäude entstanden. Ein Neubau in Born beispielsweise erinnert an einen auf den Kopf gelegten Schiffsrumpf. In Prerow ist ein Haus komplett mit Baustahl zusammengesetzt worden, in Wieck entstand ein ganzes Häuserensemble in auffallender Bauweise. Jede der Wohnungen steht unter einem bestimmten Thema.

Von Timo Richter