Streit um Entschädigung für Vertreter der Amtsführung in Born

Born

„Einige kleine Überholungen“ der Hauptsatzung des Amtes Darß/Fischland haben am Dienstagabend für Missstimmung im Amtsausschuss gesorgt. Der neue Vorsteher der Verwaltung, Benjamin Heinke, brachte die Arbeitsgrundlage des Amtes nicht ohne Diskussionen zur Abstimmung. Vor allem die Entschädigung seiner beiden Stellvertreter, das sind die Dierhäger Bürgermeisterin Christiane Müller sowie der Prerower Bürgermeister René Roloff, sorgte bei Heinkes Vorgänger Gerd Scharmberg für Verärgerung. Laut Beschlussvorschlag sollen Christiane Müller als erste Stellvertreterin monatlich 500 Euro, René Roloff als zweiter Vertreter monatlich 250 Euro erhalten – unabhängig einer tatsächlichen Vertretung.

Gerd Scharmberg, Bürgermeister in Born und während der zurückliegenden Wahlperiode selbst Amtsvorsteher, bezeichnete die Zahlen als „nicht anständig“. Der Amtsvorsteher soll eine monatliche Entschädigung in Höhe von 1200 Euro erhalten. Das empfand Scharmberg nicht als „überentschädigt“. Im Vergleich mit anderen Ländern „befinden wir uns nicht in Bereichen, für die man sich schämen muss“, sagte er.

Wehrführer vergleichsweise gering entschädigt

Allein die vorgeschlagenen Entschädigungen für die Vertreter des Amtsvorstehers seien unangemessen. Dagegen falle die monatliche Entschädigung eines Wehrführers, der sein Leben und das von Kameraden zur Rettung anderer aufs Spiel setze und zudem immense Werte verwalte, mit 170 Euro vergleichsweise gering aus. Der Borner Bürgermeister schlug eine Entschädigung von jeweils monatlich 100 Euro „als Obergrenze“ vor.

Amtsvorsteher und Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke widersprach, beide Stellvertreter würden stark in seine Arbeit einbezogen. Sylke Hagemeister, Gemeindevertreterin in Prerow, unterstützte ebenfalls die Beschlussvorlage der Verwaltung. Vor allem Christiane Müller sei sehr dicht an Benjamin Heinke dran. Anke Schüler, Bürgermeisterin in Wieck, sah die Entschädigung des Amtsvorstehers als angemessen an, für die Vertretung sei es schon „sehr viel Geld“, das ja von den Gemeinden komme.

Gegen die Stimmen aus Wieck und Born wurde die geänderte Satzung beschlossen.

Von Timo Richter