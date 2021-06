Wustrow/Ahrenshoop

Zwischen Anhängern und Gegnern der Freikörperkultur wurden zum Teil heftige Auseinandersetzungen geführt. In Archiven und Zeitungen finden sich zahlreiche Beispiele dafür. So entbrannte Anfang der 1930er Jahre im Fischlanddorf Wustrow ein handfester Streit. Hier versetzten die Vorgänge in der Nähe der Nebelstation einen Studienrat aus Bad Berka und einen Stadtbaumeister aus Berlin in helle Aufregung.

In einem Brief an die Gemeindeverwaltung vom 30. Juli 1930 berichteten sie empört: „Der Badestrand an der Nebelstation wird seit Jahren fast nur zum Nacktbaden aufgesucht, und es dürfte schwer ein anderer deutscher Badeort zu nennen sein, wo demgegenüber eine derartig weitgehende Duldung ausgeübt wird. Die Verwilderung der Sitten ist in diesem Jahr besonders weit gediehen. Personen beiderlei Geschlechts halten sich am Strande fast den ganzen Tag auf, um, völlig unbekleidet, Sonnen- und Seebäder zu nehmen und am Strande zu promenieren.“

Die beiden Beschwerdeführer hielten es für angebracht, dass ihnen ob dieser „Zumutungen“ die Kurtaxe erlassen, wenigstens aber herabgesetzt wird. Und sie legten noch einen nach und drohten damit, das Innenministerium in Schwerin einzuschalten.

An- und Auskleiden nur in verhängten Strandkörben

Doch dieser Drohung bedurfte es gar nicht, denn die Gemeinde Wustrow stellte klar, dass ihr „Standpunkt dem Nacktkult gegenüber ein ablehnender ist. Wir wünschen nicht, dass unser Badeort als eine Heimstätte jenes, von uns als Verfallserscheinung angesehenen Kultes gelten soll.“

Was Mann und Frau am Strand zu tragen hatten, legte der Paragraph 1 der Strandpolizeiverordnung für die Badeorte Althagen, Ostseebad Wustrow usw. vom Juni 1929 fest. Der bestimmte, dass in den Badeanstalten und an den von dem Gemeindevorstand bestimmten Teilen des Strandes als Badeanzug nur der geschlossene, bis an die Schultern reichende Badeanzug zulässig sei „und das An- und Auskleiden ... nur in verhängten Strandkörben gestattet ist.“ Für den, der dagegen verstieß, wurde es teuer: Geldstrafen bis zu 150 Reichsmark konnten verhängt werden, im „Nichtbeitreibungsfalle“ ging es für 14 Tage ab ins Gefängnis.

Die Gemeindeverwaltung Wustrow hatte stets ein wachsames Auge auf die Nacktbader, und das im wahrsten Sinne des Wortes. So hatte sich in deren Auftrag im Juli 1934 ein Polizeibeamter an der Nebelstation in den Dünen auf die Lauer gelegt und beobachtete die Badenden mit einem Fernglas, um nach „unmoralischen Umständen Ausschau zu halten.“

Dagegen verwahrten sich die ausspionierten Badegäste und beklagten in einem Brief an die Gemeindeverwaltung, dass das Ganze „an die schlimmsten reaktionären Zeiten“ erinnere. Sie verwiesen darauf, dass nichts geschehen sei, was der Moral und Sitte zuwiderlaufe und drohten nicht nur damit, Wustrow auf schnellstem Weg zu verlassen, sondern wollten auch dafür sorgen, dass andere Badegäste fortblieben.

Nazis verboten 1933 öffentliches Nacktbaden per Runderlass

Wie verklemmt das Verhältnis zum menschlichen Körper damals war, zeigt auch ein Beitrag im Ribnitzer „Stadt- und Landboten“ vom 17. August 1919. Darin wurde darüber berichtet, dass junge Herren und Damen in der Nähe der Wustrower Landungsbrücke im Wasser Greifen gespielt hätten und bei einer Dame das Badekostüm aufgegangen sei „und eine Oberkörperhälfte ihrer nassen Bekleidung entledigt wurde“. Der Beitrag schloss mit den mahnenden Worten: „Man sieht eben überall, wie notwendig eine strengere Erziehung und Beaufsichtigung der heutigen Jugend ist.“

Nicht nur in Wustrow hatten es die Nacktbader schwer, sondern zum Beispiel auch im benachbarten Ahrenshoop. Der Grund: Hermann Göring hatte in seiner Eigenschaft als Preußischer Minister des Innern und Kommissar des Reiches im März 1933 per Verordnung das öffentliche Nacktbaden verboten. Erst 1942, mitten im Krieg, konnte in Ahrenshoop dann ein ausgeschildeter FKK-Strand eingerichtet werden.

Von Edwin Sternkiker