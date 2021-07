Strohballenpresse bei Barth in Flammen

Zipke/Barth

In Zipke, Ortsteil der Gemeinde Kenz-Küstrow bei Barth, ist am Sonntag eine Strohballenpresse abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Gerät an eine Traktor angehängt und in den Mittagsstunden auf einem Feld bei Zipke im Einsatz.

Brandschutzfurche gezogen

Während des Betriebes geriet die Presse nach Angaben der Polizei in Brand. Die 65-jährige Fahrerin des Traktors reagierte umsichtig und fuhr das Gespann an den Feldrand in die Nähe eines Weges. Sie hängte die Ballenpresse ab und informierte die Rettungskräfte. Helfer zogen eine Brandschutzfurche, um das Feld vor den Flammen zu schützen. Eigene Löschversuche bleiben erfolglos.

15 Kameraden im Einsatz

Die 15 Kameraden der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Barth und Kenz-Küstrow konnten das Feuer an der Maschine löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 45000 Euro. Niemand wurde verletzt.

Von Robert Niemeyer