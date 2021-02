Fuhlendorf

In zahlreichen Haushalten westlich der Vinetastadt Barth ist es am Sonntagabend dunkel geblieben – gleich für mehrere Stunden. Der Grund, so informiert E.dis-Pressesprecher Michael Elsholtz, sei ein Fehler an einer Mittelspannungsleitung gewesen.

Fehlersuche dauert mehr als zwei Stunden

Um 17.57 Uhr ist in mehreren Orten der Gemeinden Fuhlendorf und Saal plötzlich der Strom weg gewesen. Erst gegen 20.30 Uhr haben Messtechniker die beschädigte Stelle an dem 20.000-Volt-Kabelnetz, das im Erdreich liegt, ausfindig machen können. „Die Versorgung wurde daraufhin über eine andere Leitung wieder sichergestellt“, informiert er.

Keine weiteren Auswirkungen für Abnehmer

Wodurch das Kabel beschädigt worden ist, könne er nicht sagen. Bauarbeiten, die oftmals Grund für derartige Schäden sind, hätten in dem Bereich nicht stattgefunden. „Die konkrete Ursache kann man oft erst sehen, wenn der Boden aufgeschachtet ist“, weiß er. Dies solle nun erfolgen, um die Leitung zu reparieren. Weitere Stromausfälle würden die Abnehmer aber nicht befürchten müssen. „Von den Arbeiten bekommen sie nichts mit“, sagt der E.dis-Sprecher.

Von Anja Krüger