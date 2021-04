Stromausfall in Ribnitz: Das war der Grund

Ribnitz-Damgarten

Der Backofen beim Bäcker, die Kaffeemaschine zu Hause: Für etwa eine halbe Stunde ging am Ostersonntag in weiten Teilen Ribnitz-Damgartens nichts mehr. Am Morgen gegen 9.20 Uhr war in der Bernsteinstadt der Strom ausgefallen. Erinnerungen wurden wach an einen der größeren Stromausfälle der jüngeren Zeit, als im November 2019 zahlreiche Haushalte bis zu 18 Stunden lang keinen Strom hatten.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrere Hundert Haushalte ohne Strom

Am Ostersonntag war der Blackout glücklicherweise schneller behoben. Nach etwa 30 Minuten hatten die ersten betroffenen Haushalte wieder Strom. „Betroffen waren in der Spitze mehrere hundert Abnehmer in Teilen der Innenstadt“, teilte Horst Jordan, Sprecher des Stromnetzbetreibers E.dis auf Nachfrage mit. Gemeint ist damit das Ribnitzer Zentrum. Lange Straße, Mittelweg oder auch die Bahnhofstraße waren einige Zeit lang stromlos. In anderen Teilen hatte es offenbar zwar Strom, aber keinen Fernseh-Empfang gegeben.

Laut Jordan war der Grund für den Stromausfall eine Störung einer unterirdischen 20 Kilovolt-Leitung. Diese sei zwischen den Trafostationen Altersheim und Musikantenweg in Ribnitz aufgetreten. In der Folge seien ab 9.23 Uhr weitere Trafostationen spannungslos gewesen.

Dank umgehend eingeleiteter Umschaltmaßnahmen seien die ersten Kunden bereits nach 30 Minuten wieder mit Strom versorgt gewesen. „Gegen 11.30 Uhr hatten dann auch die letzten Kunden wieder Strom“, so Horst Jordan. Umgehend seien gemeinsam mit dem örtlichen E.dis-Kooperationspartner, der Elektrofachfirma Hünrichs aus Ribnitz-Damgarten, die Reparaturarbeiten aufgenommen worden.

Kabel bei Tiefbauarbeiten beschädigt?

Die genaue Ursache für die Kabelstörung wird laut Jordan noch untersucht. „Häufig ist es so, dass bei früheren Tiefbauarbeiten unterirdische Kabelisolierungen beschädigt, teilweise auch nur durch Bagger ’angeritzt’ werden. Im Laufe der Zeit, manchmal dauert es auch Jahre, dringt durch die Beschädigung langsam Feuchtigkeit in das unterirdische Kabel ein, was dann am Ende zum Ausfall führen kann“, erklärt der E.dis-Sprecher.

Die E.dis bedauere die für die Kunden entstandenen Unannehmlichkeiten. „Leider lassen sich Störungen in komplexen technischen Systemen trotz laufender Investitionen und Instandhaltungsarbeiten nicht vollständig ausschließen“, so Horst Jordan. Die E.dis habe 2020 weit über 100 Millionen Euro in ihre Netze investiert. Vergleichbar hohe Investitionen seien auch in 2021 geplant.

Zuletzt hatten in den Gemeinden Fuhlendorf und Saal im Februar zahlreiche Haushalte mehrere Stunden keinen Strom. Hier war ein Mittelspannungskabel beschädigt worden. Im November 2019 war in Ribnitz der Strom für 18 Stunden ausgefallen. Hier hatte es wegen eines beschädigten Kabels in der Erde gleich vier Kurzschlüsse im Stromnetz gegeben.

Von Robert Niemeyer