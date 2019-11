Ribnitz-Damgarten

Und plötzlich waren die Lichter aus: Am frühen Freitagabend gegen 17 Uhr ist in der Ribnitzer Altstadt der Strom ausgefallen. Wie Augenzeugen berichten, sind die Neubaugebiete und die Südstadt in der Bernsteinstadt hingegen nicht betroffen.

Was die Ursache für den Stromausfall ist, ist derzeit unklar. Sowohl der Netzbetreiber Edis, als auch die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten und das Rathaus waren bislang nicht erreichbar.

Von OZ