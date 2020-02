Stromausfall südlich von Ribnitz-Damgarten

Gresenhorst/Petersdorf

Über mehrere Stunden waren am späten Dienstagabend etliche Haushalte in der Region ohne Strom. Ein Schaden an einer Mittelspannungs-Freileitung gegen 21.10 Uhr hatte einen Stromausfall zur Folge. Davon waren laut E.dis, Betreiber des Stromnetzes in der Region, mehrere hundert Kunden betroffen, unter anderem im Marlower Ortsteil Gresenhorst und in Petersdorf, Ortsteil von Ribnitz-Damgarten.

Sturmbedingt sei die Leitung beschädigt worden. „Durch umgehend eingeleitete Umschaltmaßnahmen der E.dis-Netzexperten konnte die beschädigte Stelle der Leitung lokalisiert werden“, sagte E.dis Sprecher Horst Jordan. Gegen 22.30 Uhr konnte demnach der Großteil der Kunden wieder mit Strom versorgt werden.

Allerdings nicht alle Betroffenen. „Deshalb nahmen die E.dis-Mitarbeiter noch in der Dunkelheit der Nacht trotz widriger Witterungsbedingungen die Reparatur der beschädigten Leitung vor“, so Jordan weiter. Gegen 0.05 Uhr sei die Stromleitung repariert gewesen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren noch etwa 25 Haushalte in Petersdorf betroffen.

„ E.dis bedauert die eingetretenen Unannehmlichkeiten. Trotz jährlicher hoher Investitionen ins Netz lassen sich Störungen leider nicht vollständig ausschließen“, sagte Horst Jordan. Rund 100 Millionen Eure setze die E.dis jährlich für den Ausbau und Erhalt ihres Netzes ein.

Zuletzt war es Ende November vergangenen Jahres zu einem großflächigen Stromausfall in Ribnitz-Damgarten gekommen. Etwa 2500 Haushalte waren damals betroffen, einige davon waren bis zu 18 Stunden ohne Strom. Auslöser für den Stromausfall war ein Kurzschluss in einem Mittelspannungskabel in Damgarten. Dieser Kurzschluss hatte drei weitere Kurzschlüsse im Stadtgebiet zur Folge.

Von Robert Niemeyer