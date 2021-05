Vorpommern

Hund, Katze, Huhn, Hamster, Kaninchen, Wellensittich, Pferd und Papagei – die Vorlieben der Menschen für ein Haustier sind vielfältig. Fakt ist, dass Haustiere das Wohlbefinden der Halter steigern. Das soll nun in Vorpommern auch wissenschaftlich nachgewiesen werden. Und zwar im Rahmen der SHIP-Studie, der weltweit umfangreichsten Langzeitstudie zur Gesundheit der Menschen eines bestimmten Landstriches, in dem Fall Vorpommern.

Am 17. Mai startet SHIP (Study of Health in Pomerania/Leben und Gesundheit in Vorpommern) in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen mit einer neuen dritten Bevölkerungsgruppe (SHIP-next). Neben vielen neuen Untersuchungen werden erstmals die Haustiere der Teilnehmer mit in die Untersuchungen einbezogen, um herauszufinden, welche Auswirkungen die individuelle Tierhaltung auf die Gesundheit des Menschen hat.

Probanden werden zufällig ausgewählt

Für die neue Studie wird eine neue rein zufällig ausgewählte Bevölkerungsgruppe mit 4000 Probanden im Alter von 20 bis 79 Jahren gebildet. Es ist damit die dritte Basisgruppe im Rahmen des Gesundheits-Projektes. Erneut gehören auch mehrere Folgeuntersuchungen dazu. Die Studie mit einem Fördervolumen in Höhe von 8,8 Millionen Euro hat eine Laufzeit von vier Jahren.

Die Gesundheitsstudie SHIP ist ein epidemiologisches Forschungsvorhaben der Universitätsmedizin Greifswald unter Leitung von Prof. Dr. Henry Völzke vom Institut für Community Medicine. Für den Start der Untersuchungen wurde zur erhöhten Sicherheit aller Beteiligten coronabedingt ein eigenes Hygienekonzept entwickelt.

„Mit der neuen Stufe des SHIP-Projektes eröffnen wir eine neue Dimension in der Bevölkerungsforschung und betreten echtes Neuland. Wir integrieren nicht nur hochinnovative medizinische Untersuchungen und neue methodische Konzepte, sondern binden erstmals in einer so umfassenden Gesundheitsinitiative auch die Haustiere der Menschen ein“, betonte Prof. Henry Völzke.

„Darüber hinaus werden wir den Teilnehmern über die reinen Untersuchungen hinaus Informationen über die Studie und aktuelle Entwicklungen dazu anbieten, etwa in einer Broschüre. Die Kommunikation miteinander und ein eigenes Probandenportal sollen die Akzeptanz für Forschungsstudien im Sinne einer Bürgerwissenschaft erhöhen“, erklärt der Studienleiter.

Zwölfstündiges Untersuchungsprogramm

Das insgesamt bis zu zwölfstündige Untersuchungsprogramm setzt sich aus einem Kernprogramm und Zusatzuntersuchungen zusammen. Das Hauptprogramm umfasst die medizinischen Basisuntersuchungen, eine Fußdruckmessung, die Bestimmung von Körpermaßen im BodyScanner, mehrere Ultraschalluntersuchungen, die siebentägige Messung der Alltagsaktivitäten mittels GPS-Logger und Aktimeter, eine Schlafuntersuchung, eine Handuntersuchung, eine Ganganalyse und Augenuntersuchung, eine Messung der Blickbewegungen (Eye Tracking) sowie zahnärztliche Untersuchungen. Auch die Bewertung der Stimmqualität und eine Reihe von Laboruntersuchungen – inklusive einer Haar- und Nagelanalyse – gehören dazu.

Mit dem intraoralen 3D-Scanner werden Aufnahmen von den Zahnreihen gemacht; hier nimmt Zahnassistentin Schwester Regina Maß beim Ärztlichen Leiter des SHIP-Untersuchungszentrums, Dr. Clemens Jürgens. Quelle: Manuela Janke

Dazu kommen ein persönliches Interview, eine Befragung zu Kopfschmerzen und verschiedene thematische Fragebögen zum Selbstausfüllen. Auf dem Programm der Zusatzuntersuchungen stehen ein Ganzkörper-MRT sowie eine Aufnahme von der Hand, Untersuchungen der Herz-Kreislauf-Lungenleistung und der Gewebesteifigkeit, eine Lungenfunktionsuntersuchung, ein Fahrradbelastungstest, ein 3D-Herz-Ultraschall, eine Pulswellenanalyse, eine bioelektrische Impedanzanalyse zur Bestimmung der Körperzusammensetzung von Wasser, Fett und Muskelgewebe und spezielle Ultraschalluntersuchungen des Herzens und weiterer Organe.

Viele neue medizinische Checks

Neue Checks ergänzen das bewährte Untersuchungsprogramm: So wird erstmalig ein intraoraler 3D-Scanner eingesetzt, um den Ober- und Unterkiefer sowie deren Lage zueinander zu dokumentieren. Hierbei werden mit einer Spezialkamera Aufnahmen von den beiden Zahnreihen gemacht. Neu dabei ist auch eine Messung von Blickbewegungen mit einer Eye-Tracking-Kamera. Diese soll Aufschluss über die Reaktion der Teilnehmer auf unterschiedlich emotionale Bilder geben. Zu den neuen Untersuchungen im Programm zählen Ganganalyse, Kopfschmerz-Interview, Überwachung der Schlafaktivitäten sowie Untersuchungen der Hände und Füße.

Will mit der dritten Basisgruppe Neuland in der Bevölkerungsforschung wagen – SHIP-Studienleiter Prof. Dr. Henry Völzke. Vier Jahre laufen die Untersuchungen der neuen Basisgruppe. Quelle: Manuela Janke

Wie Prof. Völzke betonte, fließen in die neue Datenerhebung auch Erkenntnisse der infektionsepidemiologischen Studie „SHIP-Covid“ ein, die im November 2020 mit 1000 Probanden gestartet wurde. So werden beispielsweise Daten zur Verbreitung des Corona-Erregers sowie zur Symptomatik, zu eigenem Verhalten und Risikowahrnehmung erfasst. Aus den eingelagerten Blutproben von SHIP-next lassen sich jederzeit Antikörperbestimmungen durchführen, um den Verlauf der Immunität gegen Corona zu untersuchen, so der Professor weiter.

Zusatzmodul bezieht Haustiere mit ein

Erstmalig werden bei SHIP-next in einem Zusatzmodul auch Hunde, Katzen, Hühner, Enten, Gänse und Tauben sowie das Zusammenleben von Menschen und Tier untersucht. Der Gedanke von One Health (Eine Gesundheit) ist, die Gesundheit von Menschen nicht isoliert, sondern zusammen mit der Gesundheit von Tieren und der Umwelt zu betrachten.

Welchen Einfluss hat Tierhaltung auf die körperliche und seelische Gesundheit des Menschen und inwiefern hängt das von der Bindung zum Tier ab? Welchen Einfluss haben Haltungs- und Fütterungsbedingungen des Tieres sowie das Verhalten von Mensch und Tier auf das Übertragungsrisiko von Infektionskrankheiten, sogenannten Zoonosen? Welcher Informationsbedarf besteht zu Tierhaltung und Zoonosen?

„Unser Ziel ist es, unter Nutzung der in der Studie erhobenen Daten konkrete Informationen über die Bedeutung von Tieren und deren Haltung für die Gesundheit von Menschen und Tier zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig lässt sich damit ein stärkeres Bewusstsein für einen gesunden Umgang mit Tieren im Privathaushalt schaffen“, erläuterte Bevölkerungsforscher Völzke. Dazu werden die Tiere der Probanden, soweit vorhanden, durch qualifizierte Tierärzte in ihrer häuslichen Umgebung untersucht. Zudem werden den Tieren Abstriche und Blutproben entnommen.

SHIP-Untersuchungen nur mit Einladung möglich

Verständlich, dass angesichts der Vielzahl von komplexen Untersuchungen jeder gerne Teilnehmer der SHIP-Studie sein möchte. Doch leider – die Auswahl der Probanden erfolgt ausschließlich zufällig über die Einwohnermeldeämter. Anmelden ist also unmöglich. Nur wer eine persönliche Einladung bekommen hat, darf an der Studie teilnehmen.

„Das Zufallsprinzip ist ganz wichtig, um repräsentative Aussagen für unsere Region treffen zu können. Es ist nur möglich, an dieser Studie teilzunehmen, wenn man eine persönliche Einladung dazu erhalten hat“, machte der Studienleiter deutlich. Die ersten Einladungsschreiben sind in dieser Woche versendet worden. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren unmittelbar von der Studie, da sie die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen mitgeteilt bekommen“, sagt Völzke.

Die Ergebnisse von SHIP kommen jedoch allen Menschen zugute. Mit den dort gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen lassen sich Krankheiten zukünftig möglichst vermeiden oder frühzeitig erkennen, um deren Folgen zu lindern“, hebt der Professor hervor.

Von Cornelia Meerkatz