Sturm in Vorpommern-Rügen: Baum kracht auf Wohnmobil

Stralsund

Der Wind fegte am Donnerstag mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde übers Land. Das blieb nicht ohne Folgen. Die Polizeiinspektion Stralsund berichtet von zehn sturmbedingten Einsätzen zwischen 16.30 und 23 Uhr.

Am schlimmsten traf es ein Ehepaar aus Niedersachsen auf einem Campingplatz in Dierhagen. Am späten Abend stürzte ein Baum auf ihr Wohnmobil. Die 56-Jährige und ihr 60-jähriger Mann blieben unverletzt. Nachdem der Baum abgeräumt war, konnten die beiden sogar weiter in dem Wohnmobil nächtigen. Schaden: 5000 Euro. Glück im Unglück hatte auch ein 64-jähriger Autofahrer nahe Zingst. Während der Fahrt krachte ihm ein Baum auf die Motorhaube. Bilanz: Keine Verletzung, aber 2000 Euro Schaden.

Gefahr auf der A 20

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr in Garz auf Rügen. Sie musste ein Wahlplakat beseitigen, das den Einmündungsbereich einer Landesstraße versperrte. Das vier mal vier Meter große Plakat wurde durch den Wind aus der Bodenverankerung gerissen.

In der Rostocker Chaussee in Stralsund wurde durch den Sturm eine Umleitungsbeschilderung umgekippt und blockierte die Fahrbahn. Auch auf der A 20 entstand eine Gefahr: In der Baustelle der Brücke Höhe Tribsees wehte der Sturm Verkehrsleiteinrichtungen auf die Fahrbahn. Die Polizei Grimmen konnte zusammen mit der Autobahnmeisterei schlimmere Schäden verhindern.

Auf der Bundesstraße 105 bei Redebas nahe Löbnitz drohte ein Baum auf die Fahrbahn zu kippen. Feuerwehrleute beseitigten die Gefahr. Auch die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz räumte gegen 19 Uhr am Kreidebruch im Ort einen umgestürzten Baum von der Fahrbahn. Auf der Kreisstraße 5 blockierte ein umgestürzter Baum die Petersdorfer Kreuzung. Am Abend war die Fahrbahn deshalb für eine Stunde voll gesperrt, ehe die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten den Baum beseitigten.

Müllcontainer hätte Autos beschädigen können

In der Bernsteinstadt meldete zudem ein Passant, dass sich auf dem Parkplatz am Hafen ein Müllcontainer in Bewegung gesetzt habe und womöglich parkende Fahrzeuge beschädigen könnte. „Durch das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten konnte der Container fixiert werden“, teilt Jennifer Fischer von der Stralsunder Polizeiinspektion mit. Die Fahrzeuge blieben unversehrt.

„Die Polizei rät Autofahrern in diesem Zusammenhang dringend, mit auf Straßen liegenden, umgestürzten Bäumen zu rechnen und besonders vorsichtig und aufmerksam zu fahren“, so Fischer. Zudem wird geraten, Wälder zu meiden. Feuerwehr und Polizei seien weiterhin bemüht, sturmbedingte Störungen des Verkehrs schnellstmöglich zu beseitigen.

Von OZ