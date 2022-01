Sturm in Vorpommern-Rügen: Etliche Blechschäden

Ribnitz-Damgarten

Auf heulenden Wind und Platzregen folgte vielerorts das Sirenengeheul. Wie erwartet, fegten in der Nacht auf Montag heftige Sturmböen über das Bundesland. Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes traf ein und infolge dessen fuhren in Vorpommern-Rügen einige Einsätze.

Zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr gingen Meldungen zu insgesamt 15 umgestürzten Bäumen ein, die teilweise die Fahrbahn komplett versperrten. Das teilte die Polizei mit. Betroffen waren neben der Insel Rügen auch die Bereiche Grimmen und Ribnitz-Damgarten. Die örtlich zuständigen Feuerwehren kamen jeweils umgehend zum Einsatz und machten die Straßen wieder frei.

Fünf Unfälle – Keine Verletzten

Dabei ereigneten sich insgesamt fünf Verkehrsunfälle, bei denen niemand verletzt wurde. Auf der Landesstraße 23 zwischen Kavelsdorf und Bad Sülze kollidierte gegen 7 Uhr ein VW und einem umgestürzten Baum. Der 25-jährige PKW-Fahrer aus der Gemeinde Groß Kordshagen kam mit dem Schrecken davon. An seinem PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Körkwitzer Weg in Ribnitz-Damgarten stieß eine 51-Jährige aus der Region gegen 7.15 Uhr mit ihrem BMW mit einem auf der Fahrbahn liegenden Tannenbaum zusammen. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro am PKW. In der Carl-Ludwig-Schleich-Straße sorgte eine Windböe gegen 8 Uhr dafür, dass beim Aussteigen aus einem PKW die Tür gegen einen anderen parkenden PKW fiel und einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte.

Mülltonne auf Straße geweht

Auf der Bundesstraße 96 bei Lietzow kollidierte gegen 4.15 Uhr ein 54-jähriger Bergener mit seinem BMW mit einem umgestürzten Baum. Auf der Bundesstraße 194 zwischen Poggendorf und der A20 kollidierte ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Rostock mit seinem Ford-Transporter mit einer auf die Straße gewehten Mülltonne. Gegen 5 Uhr erhielt die Stralsunder Polizei den Hinweis, dass in der Arnold-Zweig-Straße ein Baum umgekippt ist und drei parkende Fahrzeuge beschädigt hat.

Darüber hinaus ging gegen 5.45 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Polizei der Hinweis ein, dass in Richtenberg im Bereich des Marktes durch den Wind ein PKW-Anhänger auf die Fahrbahn geweht worden sein soll. Als Polizeibeamte in Richtenberg eintrafen, war der PKW-Anhänger bereits von der Fahrbahn geräumt worden.

Von OZ