Sturmflut: Region Ribnitz-Damgarten kommt glimpflich davon

Ribnitz-Damgarten

Die Befürchtungen waren groß, dass die Sturmflut, die am Mittwoch Mecklenburg-Vorpommern erreichte, auch Schäden in der Region Ribnitz-Damgarten anrichtet. Während in anderen Regionen die Feuerwehren häufig ausrücken mussten und Sturmtief Gisela wütete, blieb es verhältnismäßig ruhig. Die Region kam glimpflich davon. Betroffen war vor allem der Landkreis Vorpommern-Greifswald, dessen Rettungsleitstelle bis zum Nachmittag mehr als 60 Einsätze wegen umgestürzter Bäume auf Straßen und Schienen meldete.

An den Stränden der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst versammelten sich dennoch zahlreiche Schaulustige, um das Naturspektakel zu beobachten. Auf der Seebrücke in Zingst beobachteten die Menschen, wie die meterhohen Wellen den Strand nahezu überspülten. Auch zwischen Wustrow und Ahrenshoop war an der Steilküste deutlich die Kraft des Wassers zu spüren. Trotz deutlicher Hinweise zur Gefahr durch die abbrechende Kliffkante wagten sich Schaulustige nah an die Abbruchkante heran.

Anzeige

Vom Sturm angelockt wurden auch die Kitesurfer, so wie Thomas Kirchhoff, der sich in Saal bei Ribnitz-Damgarten ins Wasser wagte. „Fast perfekte Bedingungen“, sagte der Brandenburger. Der 41-Jährige macht mit seiner Familie Surfurlaub in der Region. „Ein ungefährlicher Spot, keine Steine, keine Bäume, flaches Wasser“, sagte Kirchhoff. Und der Sturm? „Der Wind ist ein bisschen böig.“

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Feuerwehr rettet Surfer vom Bodden

Johannes Wialek lehnt sich auf der Seebrücke in Wustrow gegen den Wind. Quelle: Timo Richter

Amts- und Kreiswehrführer Kay Mittelbach gab am Nachmittag vorerst Entwarnung für die Halbinsel. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Born mussten gegen 13.30 Uhr einen Surfer vom Bodden holen, der von der Surfwiese am Regenbogen-Camp in Born gestartet war. Am frühen Nachmittag haben die Kameraden der Feuerwehren von Wustrow und Ahrenshoop einen beginnenden Brand eines Papierkorbs gelöscht. Dieser Einsatz hatte aber nichts mit der vorherrschenden Wetterlage zu tun.

Für Kay Mittelbach waren Wind und Wellen eigenen Worten zufolge „nichts Beunruhigendes“. Bei Windstärken zwischen 7 und 8 Beaufort sah er der weiteren Entwicklung „ganz entspannt“ entgegen. Bis dahin war auf der Halbinsel nicht ein einziger Baum umgestürzt.

Die Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr Barth mussten bis zum frühen Abend zu keinem Einsatz ausrücken. „Hier ist bisher alles ruhig“, erklärte Stefan Scharp am Mittwoch gegen 17.30 Uhr. Und auch von dem Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten, Oliver Rybicki, gab es Entwarnung.

Von Anika Wenning, Robert Niemeyer und Timo Richter