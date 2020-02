Sturmtief „Sabine“: Wenige Einsätze in Ribnitz-Damgarten und Umgebung

Ribnitz-Damgarten

Sturmtief „Sabine“ hat die Region Ribnitz-Damgarten weniger hart getroffen als erwartet. „Wir sind gut durchgekommen. Es war relativ ruhig“, sagte Oliver Rybicki, Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten am Montag auf Nachfrage.

Siebenmal wurden die Ribnitz-Damgartener Kameraden gerufen. Der Zug I Ribnitz musste dabei fünfmal ausrücken. Gegen 14.20 Uhr hatte sich in der Rostocker Straße ein Werbeplakat von einer Bushaltestelle gelöst. Dreimal mussten die Feuerwehrleute nach Freudenberg bzw. Freudenberg Ausbau, um umgeknickte Bäume zu beseitigen. In der Damgartener Chaussee waren lose Äste zu entfernen.

Die Feuerwehr Klockenhagen wurde wegen eines umgestürzten Baumes einmal nach Borg gerufen. In Langendamm, so hieß es zunächst, drohte offenbar ebenfalls ein Baum umzukippen. Der ausgerückte Zug II Damgarten brach den Einsatz jedoch ab, da keine Gefahr bestand. Um 17 Uhr waren für die Ribnitz-Damgartener die Einsätze beendet. „In der Nacht blieb es ruhig“, so Oliver Rybicki.

Die Marlower Feuerwehr hatte ebenfalls vergleichsweise wenig zu tun und wurde nur einmal gerufen. In Tressentin war ein Baum auf eine Straße gestürzt. „Auch bei uns war es ruhig“, so Marlows Wehrführer Michael Rybicki.

Polizei achtmal im Einsatz

Im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen wurde die Polizei achtmal in Zusammenhang mit dem Sturmtief gerufen. Insgesamt blieb es bei Sachschäden. Menschen wurden nicht verletzt.

Im Barther Umland sowie im Bereich von Ribnitz-Damgarten wurden mehrere umgestürzte Bäume und umgewehte Verkehrszeichen gemeldet. Gegen 20 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 19 kurz vor Dettmannsdorf-Kölzow aus Richtung Sanitz kommend ein Verkehrsunfall. Auf der Fahrbahn lag ein Baum quer, den eine 30-jährige Deutsche in ihrem Skoda offenbar zu spät bemerkte. Trotz einer Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von polizeilich geschätzten 2000 Euro. Die Feuerwehr brauchte bei diesem Einsatz nicht ausrücken. Die beiden Insassen des Skodas, die unverletzt blieben, räumten die Straße selbstständig frei, noch bevor die Beamten des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten vor Ort eintrafen.

Auf der Insel Rügen führte der Orkan zu keinen sturmbedingten Polizeieinsätzen. Auch im Stralsunder und Grimmener Bereich blieb es weitestgehend ruhig.

Im Bereich der Behelfsausfahrt der A 20 bei Tribsees wurde der Polizei eine umgewehte Baustellenabsperrung mitgeteilt, die die Kreisstraße 9 zwischen Langsdorf und Breesen blockiert. Als die Beamten eintrafen, war die Absperrung zur Zufahrt für die dortige Baustelle bereits wieder aufgestellt worden.

Kleinere Einsätze auf der Halbinsel und in Barth

Im Bereich des Amtes Darß/Fischland hat Sturmtief Sabine nicht zu Beeinträchtigungen geführt, so Sachbearbeiter im Außendienst des Ordnungsamts, Steffen Ziegenhagen. Lediglich im Wald seien wenige Bäume in den Wald gestürzt. Zu zwei Einsätzen sind bereits am Nachmittag und frühen Abend die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen ausgerückt, die Freiwillige Feuerwehr Prerow fuhr zu einem Einsatz. Ein stärkerer Ast war abgebrochen, zwei kleinere Bäume umgestürzt, sagte der stellvertretende Amtswehrführer Andreas Levien auf Nachfrage.

Auch im Amt Barth blieb es weitestgehend ruhig. „Obwohl es ganz schön gestürmt hat, hatten wir im Amt vier, fünf Einsätze. Umgestürzte Bäume und lose Dachteile“, erklärte der Amtswehrführer Falk Matthies. In der Stadt Barth musste die Feuerwehr lediglich einmal ausrücken. In der Sundischen Straße kamen Dachteile von einem Gebäude. „In der Nacht zu Montag hatten wir dann gar keine Einsätze mehr“, sagte der Amtswehrführer.

