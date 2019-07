Ribnitz-Damgarten

Ein etwas kurioseres „Ehedrama“ hat sich offenbar am Donnerstag in Ribnitz-Damgarten abgespielt. Alles begann gegen 8.30 Uhr in der Nähe der Bauermeister-Schule in Ribnitz. Gemeldet worden war eine hilflose Person. Die Ribnitzer Polizei war hinzugerufen worden, um die Rettungskräfte, die bereits vor Ort waren, zu unterstützen.

Die Einsatzkräfte fanden dort eine 57-jährige Frau aus der Gemeinde Thulendorf im Landkreis Rostock. Offensichtlich war die Frau stark alkoholisiert. Eine Atemalkoholkontrolle konnte nicht durchgeführt werden. Eine Blutuntersuchung durch die Rettungssanitäter ergab einen Wert von 4,0 Promille.

Die 57-Jährige wurde in die Notaufnahme der Bodden-Kliniken gebracht. Dorthin musste die Polizei gegen Mittag abermals ausrücken. Die besagte Frau störte dort offenbar massiv den Ablauf. Die Polizei nahm die Thulendorferin deshalb im Ribnitzer Polizeirevier in Gewahrsam.

Am Nachmittag schließlich meldete sich eine 85-jährige Ribnitz-Damgartenerin bei der Polizei. Ein ihr unbekannter Mann würde an ihrer Wohnungstür in der Straße An der Bahnbrücke poltern. Als die Beamten den 53-Jährigen aufsuchten, stellten sie auch bei ihm Atemalkoholgeruch fest. Und es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den Lebensgefährten der Frau handelte, die sich zur selben in der Ausnüchterungszelle der Polizei befand. Er war offenbar auf der Suche nach seiner Lebensgefährtin.

Letztlich erteilte die Polizei dem Mann einen Platzverweis und informierte ihn über den Aufenthaltsort seiner Frau. Er wolle am Abend nochmal das Revier aufsuchen.

Warum die 57-Jährige betrunken vor der Bauermeister-Schule lag und warum ihr Lebensgefährte nach ihr suchte, ist laut Polizei noch unklar.

Robert Niemeyer