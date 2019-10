Suche nach neuem Jugendtreff beendet

Ribnitz-Damgarten

Die Suche nach einem neuen Treffpunkt für Jugendliche der Stadt Ribnitz-Damgarten ist beendet. Verwaltung und Politik haben jetzt grünes Licht dafür gegeben, dass die ehemalige Bummi-Krippe am Bleicherberg den jungen Menschen zur Verfügung gestellt wird. Derzeit wird im Ribnitzer Rathaus ein Nutzungsvertrag erarbeitet. In etwa zwei Wochen soll diese Vereinbarung abschließend besprochen werden.

Diskussion nach Vorfällen auf dem Markt

Zur Erinnerung: In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Diskussionen um Jugendgruppen gegeben, die sich auf dem Ribnitzer Marktplatz treffen. Regelmäßig beschwerten sich Anwohner über Lärmbelästigung und Vermüllung des Zentrums. Der SB-Bereich der Sparkassen-Filiale in der Langen Straße wird mittlerweile am Wochenende in den Nachtstunden geschlossen, nachdem eine Gruppe Jugendlicher dort randaliert hatte. Immer wieder muss auch die Polizei eingreifen. Erst vor einer Woche wurden bei eine Prügelei mindestens zwei Jugendliche verletzt.

Tom Müller, Lea Michelle Straczewsky und Jean-Michel Saupe. Quelle: Robert Niemeyer

In den Gesprächen der vergangenen Monate wurde deutlich, dass sich die jungen Menschen einen Treffpunkt wünschen, in dem sie vor schlechtem Wetter geschützt sind und in dem sie niemanden stören. „Wir hatten gehofft, dass es die Bummi-Krippe wird. Das Gebäude liegt zentral und ist für jeden erreichbar“, sagt Lea Michelle Straczewsky. Die 17-Jährige gehört dem Quartett an, das die Verantwortung für den neuen Jugendtreff übernehmen möchte. Ein weiterer ist Tom Müller. „Wir freuen uns, dass es so schnell gegangen ist, gerade rechtzeitig zur kalten Jahreszeit“, sagt der 18-Jährige.

Über 200 Unterschriften

Etwa 60 Jugendliche gehören laut Lea Michelle Straczewsky der Gruppe an, die sich regelmäßig auf dem Marktplatz trifft. Allerdings unterstützen weit mehr junge Menschen die Initiative für einen Jugendtreff. In den vergangenen Wochen sammelten Straczewsky und ihre Mitstreiter mehr als 200 Unterschriften für das Projekt. „Nicht nur die Marktgruppe steht dahinter, sondern auch viele andere“, so die 17-Jährige.

Den Jugendlichen wird ein größerer Raum inklusive einer kleinen Küche und Toiletten zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung bringt diesen Raum auf einen nutzbaren Stand. Um die Einrichtung müssen sich die jungen Menschen selbst kümmern. „Vielleicht hat ja jemand Möbel abzugeben, die eigentlich auf den Sperrmüll sollen“, sagt Tom Müller. Wer die Jugendlichen unterstützen möchte, könne sich bei ihm melden (Telefon. 0152/37893865).

„Ich glaube, dass wir den vernünftigen Jugendlichen der Stadt eine gute Alternative aufzeigen“, sagt Tino Leipold, Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Soziales und Jugend der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten. „Es ist ein Angebot. Wir werden sehen, wie es funktioniert“, sagt Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann, „die Jugendlichen sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen.“ Deshalb, und auch aus Kostengründen, sei auch die Möglichkeit nicht in Betracht gezogen worden, den Jugendtreff in irgendeiner Form von einem Erwachsenen zu betreuen.

Jugendtreff in Eigenregie

Die Jugendlichen betreiben ihren neuen Treffpunkt komplett in Eigenregie. Vier junge Menschen erhalten die sogenannte Schlüsselgewalt. Feste Öffnungszeiten soll es nicht geben. Der Raum solle nach Bedarf genutzt werden. „Das wird meistens am Wochenende sein“, so Lea Michelle Straczewsky. Für die Nutzung des Raumes haben die Jugendlichen Regeln aufgestellt, beispielsweise dass nach 24 Uhr die Lautstärke der Musik runtergedreht wird oder der Alkoholkonsum sich in vernünftigen Grenzen halten soll. Der Treffpunkt sei offen für alle. „Wer sich aber nicht an die Regeln hält, muss gehen“, so Lea Michelle Straczewsky.

Die Jugendlichen tragen auch die Nebenkosten für Strom, Heizung und Wasser. „Die Kosten sollen gerecht aufgeteilt werden auf alle, die da sind“, so Straczewsky.

Noch keine Lösung gibt es für die sogenannte Auto-Gruppe, die sich regelmäßig auf dem Marktplatz trifft. Ein abgelegener Treffpunkt mit Möglichkeit, sich bei schlechtem Wetter unterzustellen, das sei laut Jean-Michel Saupe der Wunsch der jungen Autofahrer, die aufgrund lauter Musik oder aufheulender Motoren ebenfalls in der Kritik stehen. „Ich kann verstehen, wenn sich Leute aufregen, wenn es lauter wird. Ich denke aber, dass sich die Situation gebessert hat“, sagt der 21-Jährige. Einen neuen Treffpunkt haben jedoch weder er noch die Verwaltung derzeit im Auge. Laut Bürgermeister Ilchmann soll es Gespräche mit der Autofahrergruppe geben. „Ich denke aber, es wird eher schwierig, einen neuen Treffpunkt zu finden.“

Von Robert Niemeyer