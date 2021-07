Suche nach vermisstem Schwimmer in der Ostsee vor Zingst abgebrochen

Zingst

Die Suche nach dem vermissten Schwimmer in der Ostsee vor Zingst ist am Montagmittag abgebrochen worden. „Aufgrund der aktuellen Wetterlage“, wie der Leiter des zuständigen Polizeireviers Barth informiert.

Bei starktem Wind und Wellengang von den Buhnen gesprungen

Seit Sonntag wird ein Mann vermisst, der gegen 20.15 Uhr trotz starken Windes und Wellenganges von Buhnen ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht ist. Feuerwehr, Seenotretter und Polizei suchten sofort nach dem Schwimmer, mussten jedoch bei Einbruch der Dunkelheit die Suche erfolglos abgebrochen werden.

Am Montag wurden die Suchmaßnahmen fortgesetzt worden – mit Polizeihubschrauber und Beamten am Strand. Schlauchboote der Wasserschutzpolizeiinspektionen Stralsund und Sassnitz wurden zwar angefordert, konnten aufgrund des starken Wellengangs aber nicht eingesetzt werden.

Schwimmer vermutlich ein 35-Jähriger ohne festen Wohnsitz

Bei dem Vermissten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich um einen 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. In unmittelbarer Nähe des Einsatzortes sind persönliche Gegenstände und ein Fahrrad aufgefunden und sichergestellt worden. Diese Sachen gehören vermutlich dem 35-jährigen Deutschen, der sich in der vergangenen Zeit in Zingst aufgehalten hat. „Ob es sich bei dem Schwimmer, um die Person handelt, deren Sachen gefunden wurden, kann aktuell aber nicht mit Sicherheit festgestellt werden“, teilt eine Polizeisprecherin mit.

Eine Vermisstenmeldung, die auf die Beschreibung des Mannes passt, den Zeugen beim Sprung in die Ostsee beobachtet haben, liegt der Polizei aktuell nicht vor. „Ob beziehungsweise wie die Suche am Dienstag fortgesetzt werden kann, ist noch unklar“, informiert der Barther Polizeirevierleiter.

Von Anja Krüger