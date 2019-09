Bodstedt

Ein herrenloses Surfbrett hat am Sonntagnachmittag einen Rettungseinsatz auf dem Bodstedter Bodden ausgelöst. In Bliesenrade war das Surfbrett gegen 13.45 Uhr entdeckt worden. Da sich keine weitere Person in der Nähe befand, mussten die Rettungskräfte zunächst von einem Unglück ausgehen.

Aus diesem Grund wurden der Bodden und der anliegenden Häfen durch den Polizeihubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr Born, die Wasserschutzpolizei sowie durch die Polizei aus Barth abgesucht.

Etwa eine dreiviertel Stunde später erreichte die Polizei die Mitteilung, dass die Feuerwehr auch den 48-jährigen Eigentümer des Surfbrettes ausfindig machen konnte. Dieser befand sich im Flachwasserbereich vor Michaelsdorf und war somit nicht in Gefahr. Sein Surfbrett war durch den starken Wind abgetrieben, als der Mann einer anderen Person helfen wollte.

Der Einsatz wurde um 14.50 Uhr beendet.

Von Robert Niemeyer